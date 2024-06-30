Не соответствует действительности то, что финальная цель проекта "антироссия" для стран Запада и украинских политиков заключается в том, что Украина должна лишь стать триггером системных изменений внутри рф. Украина ведет оборонительную войну, а последствия, для государства-агрессора является результатом преступной политики кремля. Об этом отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Запад руками Украины хочет разбить Россию на 10-20 частей". Это - неправда - говорится в заметке ТГ-канала SPRAVDI.

Опровержение и объяснение Центра:

Ложь: финальная цель проекта "антироссия" для стран Запада и украинских политиков заключается в том, что именно Украина должна стать триггером, который приведет к системным изменениям внутри РФ. В заметке SPRAVDI говорится, что такое со ссылкой на политолога Костя Бондаренко пишут пропагандисты кремля.

Это часть кремлевского нарратива, что в Украине москва якобы воюет с "англосаксами" и НАТО, а не против украинского народа.

Цель - оправдать геноцидальную войну и убедить украинцев, что "их главный враг - в Вашингтоне, а не в Москве".

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Правда: заявления о том, что Запад якобы реализует в Украине "проект антироссия" с целью развала РФ - это давняя конспирологическая теория, придуманная российской пропагандой, отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На самом деле, подчеркивает Центр, Украина ведет оборонительную войну и все последствия, которые уже постигли и еще постигнут государство-агрессора в будущем, будут исключительно результатом преступной и авантюрной политики кремля, а не мифического "заговора Западных элит".

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