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"Україна як тригер для проєкту "антиросія" є конспірологічною теорією рф-пропаганди – SPRAVDI

Київ • УНН

 • 33428 перегляди

Україна веде оборонну війну проти російської агресії, а заяви про західний "антиросійський" проект, який використовує Україну як спусковий гачок, є конспірологічною теорією, вигаданою російською пропагандою.

"Україна як тригер для проєкту "антиросія" є конспірологічною теорією рф-пропаганди – SPRAVDI

Не відповідає дійсності те, що фінальна мета проєкту "антиросія" для країн Заходу та українських політиків полягає в тому, що Україна має лише стати тригером системних змін всередині рф. Україна веде оборонну війну, а наслідки для держави-агресора є результатом злочинної політики кремля. Про це зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

Захід руками України хоче розбити росію на 10-20 частин. Це – неправда

 – ідеться у дописі ТГ-каналу SPRAVDI.

Спростування та пояснення Центру:

Брехня: фінальна мета проєкту "антиросія" для країн Заходу та українських політиків полягає в тому, що саме Україна має стати тригером, який призведе до системних змін всередині рф. У дописі SPRAVDI йдеться, що таке з посиланням на політолога костя бондаренка пишуть пропагандисти кремля.

Це частина кремлівського наративу, що в Україні москва нібито воює з "англосаксами" і НАТО, а не проти українського народу.

Мета – виправдати геноцидальну війну та переконати українців, що "їхній головний ворог – у Вашингтоні, а не у москві".

російська дезінформація стверджує, що Україна планує депортувати харків'ян - SPRAVDI07.03.24, 06:37 • 101529 переглядiв

Правда: заяви про те, що Захід нібито реалізує в Україні "проєкт антиросія" з метою розвалу рф – це давня конспірологічна теорія, вигадана російською пропагандою, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Насправді ж, підкреслює Центр, Україна веде оборонну війну і всі наслідки, які вже спіткали та ще спіткають державу-агресора в майбутньому, будуть винятково результатом злочинної та авантюрної політики кремля, а не міфічної "змови Західних еліт".

ОБСЄ визнала дії рф геноцидом українського народу30.06.24, 10:47 • 25633 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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