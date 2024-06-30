"Україна як тригер для проєкту "антиросія" є конспірологічною теорією рф-пропаганди – SPRAVDI
Київ • УНН
Україна веде оборонну війну проти російської агресії, а заяви про західний "антиросійський" проект, який використовує Україну як спусковий гачок, є конспірологічною теорією, вигаданою російською пропагандою.
Не відповідає дійсності те, що фінальна мета проєкту "антиросія" для країн Заходу та українських політиків полягає в тому, що Україна має лише стати тригером системних змін всередині рф. Україна веде оборонну війну, а наслідки для держави-агресора є результатом злочинної політики кремля. Про це зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
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Спростування та пояснення Центру:
Брехня: фінальна мета проєкту "антиросія" для країн Заходу та українських політиків полягає в тому, що саме Україна має стати тригером, який призведе до системних змін всередині рф. У дописі SPRAVDI йдеться, що таке з посиланням на політолога костя бондаренка пишуть пропагандисти кремля.
Це частина кремлівського наративу, що в Україні москва нібито воює з "англосаксами" і НАТО, а не проти українського народу.
Мета – виправдати геноцидальну війну та переконати українців, що "їхній головний ворог – у Вашингтоні, а не у москві".
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Правда: заяви про те, що Захід нібито реалізує в Україні "проєкт антиросія" з метою розвалу рф – це давня конспірологічна теорія, вигадана російською пропагандою, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Насправді ж, підкреслює Центр, Україна веде оборонну війну і всі наслідки, які вже спіткали та ще спіткають державу-агресора в майбутньому, будуть винятково результатом злочинної та авантюрної політики кремля, а не міфічної "змови Західних еліт".
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