Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Михаил Федоров
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 570 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 32193 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 31848 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 32543 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 35749 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Шахед-136
Боинг 737
Золото

Украина ищет альтернативу противобаллистическим ракетам PAC-3 – Зеленский сообщил о переговорах с двумя государствами

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Президент Зеленский заявил о критической нехватке противоракет в мире. Украина ведет переговоры с двумя государствами по поиску альтернатив.

Украина ищет альтернативу противобаллистическим ракетам PAC-3 – Зеленский сообщил о переговорах с двумя государствами

Украина ведет переговоры с двумя странами об альтернативах противобаллистическим ракетам PAC-3, дефицит которых сейчас испытывает уже ряд стран. Об этом лидер государства рассказал во время встречи с представителями медиа 30 марта, передает УНН.

По словам Главы государства, проблема нехватки таких ракет касается не только Украины. Он отметил, что общее производство сейчас составляет около 60 ракет в месяц, и этого недостаточно для покрытия потребностей.

Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. К сожалению, вы знаете, что производство общее где-то около 60 ракет в месяц 

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что на европейском континенте уже предпринимаются шаги для увеличения производства, однако и этого, по его словам, не хватит, чтобы полностью решить проблему. Также он отметил, что противобаллистические пакеты партнеры прежде всего направляют туда, "где сегодня очень горячо", в частности на Ближний Восток.

И, к сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат 

– отметил он.

Зеленский подтвердил, что вопрос противобаллистической защиты поднимался во время контактов со странами Ближнего Востока, однако деталей переговоров не раскрыл.

Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. Деталями делиться я не буду. Мы будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении 

– сказал Президент.

В то же время Глава государства подчеркнул, что мир должен как можно быстрее искать альтернативу существующим противобаллистическим системам. По его словам, Украина уже ведет соответствующие переговоры с двумя государствами, но конкретику он пообещал озвучить после достижения результата.

Миру, не Украине только, миру надо искать альтернативу как можно быстрее. И мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность, но когда будет уже результат, тогда скажу откровенно 

– подчеркнул он. 

Отдельно Президент подчеркнул, что Украина должна максимально усиливать собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы создать свои противобаллистические системы. 

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Украина