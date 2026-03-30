Украина ищет альтернативу противобаллистическим ракетам PAC-3 – Зеленский сообщил о переговорах с двумя государствами

Украина ведет переговоры с двумя странами об альтернативах противобаллистическим ракетам PAC-3, дефицит которых сейчас испытывает уже ряд стран. Об этом лидер государства рассказал во время встречи с представителями медиа 30 марта, передает УНН.

По словам Главы государства, проблема нехватки таких ракет касается не только Украины. Он отметил, что общее производство сейчас составляет около 60 ракет в месяц, и этого недостаточно для покрытия потребностей.

Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. К сожалению, вы знаете, что производство общее где-то около 60 ракет в месяц – сказал Зеленский.

Президент добавил, что на европейском континенте уже предпринимаются шаги для увеличения производства, однако и этого, по его словам, не хватит, чтобы полностью решить проблему. Также он отметил, что противобаллистические пакеты партнеры прежде всего направляют туда, "где сегодня очень горячо", в частности на Ближний Восток.

Зеленский объяснил, почему Украина сталкивается с дефицитом ракет Patriot

И, к сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат – отметил он.

Зеленский подтвердил, что вопрос противобаллистической защиты поднимался во время контактов со странами Ближнего Востока, однако деталей переговоров не раскрыл.

Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. Деталями делиться я не буду. Мы будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении – сказал Президент.

В то же время Глава государства подчеркнул, что мир должен как можно быстрее искать альтернативу существующим противобаллистическим системам. По его словам, Украина уже ведет соответствующие переговоры с двумя государствами, но конкретику он пообещал озвучить после достижения результата.

Миру, не Украине только, миру надо искать альтернативу как можно быстрее. И мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность, но когда будет уже результат, тогда скажу откровенно – подчеркнул он.

Отдельно Президент подчеркнул, что Украина должна максимально усиливать собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы создать свои противобаллистические системы.

