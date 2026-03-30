Україна шукає альтернативу антибалістичним ракетам PAC-3 – Зеленський повідомив про переговори з двома державами

Україна веде перемовини з двома країнами щодо альтернатив антибалістичним ракетам PAC-3, дефіцит яких наразі відчуває вже низка країн. Про це лідер держави розповів під час зустрічі з представниками медіа 30 березня, передає УНН.

За словами Глави держави, проблема нестачі таких ракет стосується не лише України. Він зазначив, що загальне виробництво нині становить близько 60 ракет на місяць, і цього недостатньо для покриття потреб.

Дефіцит PAC-3 у світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. На жаль, ви знаєте, що виробництво загальне десь близько 60 ракет на місяць – сказав Зеленський.

Президент додав, що на європейському континенті вже роблять кроки для збільшення виробництва, однак і цього, за його словами, не вистачить, аби повністю розв’язати проблему. Також він зауважив, що антибалістичні пакети партнери насамперед спрямовують туди, "де сьогодні дуже гаряче", зокрема на Близький Схід.

І, на жаль, іноді забувають про Україну. Але ми всім нагадуємо і вдячні партнерам, які нас чують – зазначив він.

Зеленський підтвердив, що питання антибалістичного захисту порушували під час контактів із країнами Близького Сходу, однак деталей переговорів не розкрив.

Безумовно, в країнах Близького Сходу це питання підіймалося. Деталями ділитися я не буду. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку – сказав Президент.

Водночас Глава держави наголосив, що світ має якнайшвидше шукати альтернативу наявним антибалістичним системам. За його словами, Україна вже веде відповідні переговори з двома державами, але конкретику він пообіцяв озвучити після досягнення результату.

Світу, не Україні тільки, світу треба шукати альтернативу якомога швидше. І ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість, але коли буде вже результат, тоді скажу відверто – наголосив він.

Окремо Президент підкреслив, що Україна має максимально посилювати власний оборонно-промисловий комплекс, аби створити свої антибалістичні системи.

