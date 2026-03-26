Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Київ • УНН
Коаліція витратила 26 млрд доларів за 16 днів на перехоплення дешевих дронів. Експерти критикують використання ракет за мільйони доларів проти шахедів.
Перші тижні війни з Іраном стали серйозним сигналом для Заходу - навіть за умов технологічної переваги сучасні конфлікти стрімко виснажують ресурси. Інтенсивність бойових дій і масштаби використання високоточного озброєння показали, що оборонно-промисловий комплекс західних країн може бути не готовим до тривалого протистояння такого рівня. Про це йдеться у звіті аналітичного центру RUSI, передає УНН.
Дисбаланс витрат - дорогі ракети проти дешевих цілей
Операція "Epic Fury" продемонструвала ключову проблему сучасної війни - різке порушення балансу витрат. Коаліція змушена використовувати ракети вартістю в мільйони доларів для перехоплення іранських дронів і ракет, які у рази дешевші.
Фактично, кожен перехоплений дрон або ракета обходиться у десятки разів дорожче, ніж сам засіб ураження. Такий підхід у короткостроковій перспективі дає результат, але в довгостроковій - створює критичне навантаження на запаси і виробництво.
За підрахунками Payne Institute, за перші 16 днів конфлікту коаліція використала 11 294 боєприпаси на суму близько 26 мільярдів доларів.
Війна на виснаження - темп атак знизився, але тиск не зник
Після початкового масованого удару - понад 5 тисяч боєприпасів за перші 96 годин - конфлікт перейшов у фазу виснаження. Це означає, що сторони більше не намагаються досягти швидкого результату, а зосереджуються на поступовому виснаженні ресурсів одна одної.
Хоча інтенсивність іранських атак знизилась на 80–90%, вони залишаються регулярними та системними. Починаючи з п’ятого дня, Іран у середньому здійснює близько 33 ракетних і 94 дронових атак щодоби.
Такий темп не виглядає критичним у короткому періоді, але саме він створює довготривалий тиск на системи ППО та запаси перехоплювачів.
Масштаби витрат - ракети, яких стає дедалі менше
Використання озброєння у перші тижні війни вже виглядає безпрецедентним. Серед найбільш відомих прикладів:
• 535 ракет Tomahawk;
• 912 ракет JASSM;
• понад 320 ATACMS та PrSM;
• 8 протибункерних бомб GBU-57.
Окремо варто виділити масштаби застосування протиповітряної оборони - саме вони стали одним із головних факторів витрат.
• 1285 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 використали країни Перської затоки;
• 519 ракет Patriot PAC-2/3 застосували США та союзники;
• 340 ракет для систем THAAD;
• 431 ракета для систем Aegis.
Загалом лише по відомих системах ППО йдеться про понад 2500 ракет-перехоплювачів за 16 днів, а війна триває вже майже місяць, тобто цифра ще більша.
Український досвід проти "дорогої війни"
У звіті RUSI окремо зазначається реакція українських військових радників, які перебувають у регіоні. Вони критично оцінили підхід коаліції до використання ресурсів.
Українські військові назвали це бездумним витрачанням боєприпасів
Така оцінка базується на досвіді України, де з початку повномасштабної війни активно шукаються асиметричні рішення - дешевші дрони, комбіновані атаки, використання мобільних груп ППО.
Фактично український підхід полягає у максимальному зниженні вартості знищення цілі, тоді як у випадку Близького Сходу спостерігається протилежна тенденція.
Нагадаємо, що УНН мали бесіду з військовим, який має контакт з українськими інструкторами на Близькому Сході.
Українські військові, які працюють із союзниками на Близькому Сході, шоковані рівнем застосування ППО та тактики боротьби з дронами з боку США. Попри технологічну перевагу, американська армія допускає критичні помилки, які Україна давно виправила ціною війни. Про це в коментарі для УНН сказав офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.
Експерт розповів, що українські військові були вражені підходами союзників до ведення сучасної війни. Особливо - використанням ППО.
Коли вони побачили протоколи збиття - як ціль фіксується, як приймається рішення - вони були просто в шоці. Я спілкувався з ними, і вони реально казали - "ми сиділи і не розуміли, як так можна воювати
Один із найбільших шоків - витрати на перехоплення цілей. За словами експерта, союзники використовують дорогі ракети там, де Україна застосовує значно дешевші рішення.
Вони можуть випустити по одному "шахеду" кілька ракет SM-6. Одна така ракета коштує 6–8 мільйонів доларів. Це нонсенс
Ще один приклад - неправильне використання систем Patriot.
Вони застосовують PAC-3 - це ракети для балістики - по звичайних повітряних цілях. Вона для цього не призначена. Це як забивати цвях мікроскопом
Попри потужну техніку, без правильної тактики та системного підходу вона не дає ефективного результату. Саме тому роль України як носія реального бойового досвіду лише зростає.
Стратегічні наслідки - виклик для Заходу
Аналітики RUSI підкреслюють, що нинішня ситуація є тривожним сигналом для західних країн. Якщо навіть обмежений за масштабами конфлікт здатен призводити до витрат у десятки мільярдів доларів за кілька тижнів, то повноцінна велика війна може стати економічно виснажливою навіть для найсильніших держав.
Ключова проблема - це не лише обсяги витрат, а й швидкість виробництва. Виробництво сучасних ракет займає місяці або навіть роки, тоді як їх використання у війні відбувається за дні.
Таким чином, війна з Іраном показала нову реальність - перемога у сучасному конфлікті визначається не лише технологіями, а й здатністю витримати довготривале економічне та ресурсне навантаження. І саме в цьому аспекті, за оцінками експертів, Захід сьогодні стикається з серйозним викликом.