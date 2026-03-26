Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 8902 перегляди

Коаліція витратила 26 млрд доларів за 16 днів на перехоплення дешевих дронів. Експерти критикують використання ракет за мільйони доларів проти шахедів.

Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості

Перші тижні війни з Іраном стали серйозним сигналом для Заходу - навіть за умов технологічної переваги сучасні конфлікти стрімко виснажують ресурси. Інтенсивність бойових дій і масштаби використання високоточного озброєння показали, що оборонно-промисловий комплекс західних країн може бути не готовим до тривалого протистояння такого рівня. Про це йдеться у звіті аналітичного центру RUSI, передає УНН.

Дисбаланс витрат - дорогі ракети проти дешевих цілей

Операція "Epic Fury" продемонструвала ключову проблему сучасної війни - різке порушення балансу витрат. Коаліція змушена використовувати ракети вартістю в мільйони доларів для перехоплення іранських дронів і ракет, які у рази дешевші.

Фактично, кожен перехоплений дрон або ракета обходиться у десятки разів дорожче, ніж сам засіб ураження. Такий підхід у короткостроковій перспективі дає результат, але в довгостроковій - створює критичне навантаження на запаси і виробництво.

За підрахунками Payne Institute, за перші 16 днів конфлікту коаліція використала 11 294 боєприпаси на суму близько 26 мільярдів доларів.

Війна на виснаження - темп атак знизився, але тиск не зник

Після початкового масованого удару - понад 5 тисяч боєприпасів за перші 96 годин - конфлікт перейшов у фазу виснаження. Це означає, що сторони більше не намагаються досягти швидкого результату, а зосереджуються на поступовому виснаженні ресурсів одна одної.

Хоча інтенсивність іранських атак знизилась на 80–90%, вони залишаються регулярними та системними. Починаючи з п’ятого дня, Іран у середньому здійснює близько 33 ракетних і 94 дронових атак щодоби.

Такий темп не виглядає критичним у короткому періоді, але саме він створює довготривалий тиск на системи ППО та запаси перехоплювачів.

Масштаби витрат - ракети, яких стає дедалі менше

Використання озброєння у перші тижні війни вже виглядає безпрецедентним. Серед найбільш відомих прикладів:

 • 535 ракет Tomahawk;

 • 912 ракет JASSM;

 • понад 320 ATACMS та PrSM;

 • 8 протибункерних бомб GBU-57.

Окремо варто виділити масштаби застосування протиповітряної оборони - саме вони стали одним із головних факторів витрат.

 • 1285 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 використали країни Перської затоки;

 • 519 ракет Patriot PAC-2/3 застосували США та союзники;

 • 340 ракет для систем THAAD;

 • 431 ракета для систем Aegis.

Загалом лише по відомих системах ППО йдеться про понад 2500 ракет-перехоплювачів за 16 днів, а війна триває вже майже місяць, тобто цифра ще більша.

Український досвід проти "дорогої війни"

У звіті RUSI окремо зазначається реакція українських військових радників, які перебувають у регіоні. Вони критично оцінили підхід коаліції до використання ресурсів.

Українські військові назвали це бездумним витрачанням боєприпасів

- йдеться у звіті.

Така оцінка базується на досвіді України, де з початку повномасштабної війни активно шукаються асиметричні рішення - дешевші дрони, комбіновані атаки, використання мобільних груп ППО.

Фактично український підхід полягає у максимальному зниженні вартості знищення цілі, тоді як у випадку Близького Сходу спостерігається протилежна тенденція.

Нагадаємо, що УНН мали бесіду з військовим, який має контакт з українськими інструкторами на Близькому Сході. 

"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході 02.03.26, 14:02 • 19688 переглядiв

Українські військові, які працюють із союзниками на Близькому Сході, шоковані рівнем застосування ППО та тактики боротьби з дронами з боку США. Попри технологічну перевагу, американська армія допускає критичні помилки, які Україна давно виправила ціною війни. Про це в коментарі для УНН сказав офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.

Експерт розповів, що українські військові були вражені підходами союзників до ведення сучасної війни. Особливо - використанням ППО.

Коли вони побачили протоколи збиття - як ціль фіксується, як приймається рішення - вони були просто в шоці. Я спілкувався з ними, і вони реально казали - "ми сиділи і не розуміли, як так можна воювати

- розповів він.

Один із найбільших шоків - витрати на перехоплення цілей. За словами експерта, союзники використовують дорогі ракети там, де Україна застосовує значно дешевші рішення.

Вони можуть випустити по одному "шахеду" кілька ракет SM-6. Одна така ракета коштує 6–8 мільйонів доларів. Це нонсенс

- зазначив він.

Ще один приклад - неправильне використання систем Patriot.

Вони застосовують PAC-3 - це ракети для балістики - по звичайних повітряних цілях. Вона для цього не призначена. Це як забивати цвях мікроскопом

- пояснив Крамаров.

Попри потужну техніку, без правильної тактики та системного підходу вона не дає ефективного результату. Саме тому роль України як носія реального бойового досвіду лише зростає.

Стратегічні наслідки - виклик для Заходу

Аналітики RUSI підкреслюють, що нинішня ситуація є тривожним сигналом для західних країн. Якщо навіть обмежений за масштабами конфлікт здатен призводити до витрат у десятки мільярдів доларів за кілька тижнів, то повноцінна велика війна може стати економічно виснажливою навіть для найсильніших держав.

Ключова проблема - це не лише обсяги витрат, а й швидкість виробництва. Виробництво сучасних ракет займає місяці або навіть роки, тоді як їх використання у війні відбувається за дні.

Таким чином, війна з Іраном показала нову реальність - перемога у сучасному конфлікті визначається не лише технологіями, а й здатністю витримати довготривале економічне та ресурсне навантаження. І саме в цьому аспекті, за оцінками експертів, Захід сьогодні стикається з серйозним викликом.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніЕкономіка
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Сутички
"Коаліція охочих"
ATACMS
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран