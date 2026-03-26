Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности

Первые недели войны с Ираном стали серьезным сигналом для Запада – даже в условиях технологического превосходства современные конфликты стремительно истощают ресурсы. Интенсивность боевых действий и масштабы использования высокоточного вооружения показали, что оборонно-промышленный комплекс западных стран может быть не готов к длительному противостоянию такого уровня. Об этом говорится в отчете аналитического центра RUSI, передает УНН.

Дисбаланс затрат – дорогие ракеты против дешевых целей

Операция "Epic Fury" продемонстрировала ключевую проблему современной войны – резкое нарушение баланса затрат. Коалиция вынуждена использовать ракеты стоимостью в миллионы долларов для перехвата иранских дронов и ракет, которые в разы дешевле.

Фактически, каждый перехваченный дрон или ракета обходится в десятки раз дороже, чем само средство поражения. Такой подход в краткосрочной перспективе дает результат, но в долгосрочной – создает критическую нагрузку на запасы и производство.

По подсчетам Payne Institute, за первые 16 дней конфликта коалиция использовала 11 294 боеприпаса на сумму около 26 миллиардов долларов.

Война на истощение – темп атак снизился, но давление не исчезло

После первоначального массированного удара – более 5 тысяч боеприпасов за первые 96 часов – конфликт перешел в фазу истощения. Это означает, что стороны больше не пытаются достичь быстрого результата, а сосредотачиваются на постепенном истощении ресурсов друг друга.

Хотя интенсивность иранских атак снизилась на 80–90%, они остаются регулярными и системными. Начиная с пятого дня, Иран в среднем совершает около 33 ракетных и 94 дроновых атак ежесуточно.

Такой темп не выглядит критическим в коротком периоде, но именно он создает долговременное давление на системы ПВО и запасы перехватчиков.

Масштабы затрат – ракеты, которых становится все меньше

Использование вооружения в первые недели войны уже выглядит беспрецедентным. Среди наиболее известных примеров:

• 535 ракет Tomahawk;

• 912 ракет JASSM;

• более 320 ATACMS и PrSM;

• 8 противобункерных бомб GBU-57.

Отдельно стоит выделить масштабы применения противовоздушной обороны – именно они стали одним из главных факторов затрат.

• 1285 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 использовали страны Персидского залива;

• 519 ракет Patriot PAC-2/3 применили США и союзники;

• 340 ракет для систем THAAD;

• 431 ракета для систем Aegis.

В целом только по известным системам ПВО речь идет о более чем 2500 ракетах-перехватчиках за 16 дней, а война длится уже почти месяц, то есть цифра еще больше.

Украинский опыт против "дорогой войны"

В отчете RUSI отдельно отмечается реакция украинских военных советников, находящихся в регионе. Они критически оценили подход коалиции к использованию ресурсов.

Украинские военные назвали это бездумным расходованием боеприпасов - говорится в отчете.

Такая оценка базируется на опыте Украины, где с начала полномасштабной войны активно ищутся асимметричные решения – более дешевые дроны, комбинированные атаки, использование мобильных групп ПВО.

Фактически украинский подход заключается в максимальном снижении стоимости уничтожения цели, тогда как в случае Ближнего Востока наблюдается противоположная тенденция.

Напомним, что УНН беседовали с военным, который имеет контакт с украинскими инструкторами на Ближнем Востоке.

Украинские военные, работающие с союзниками на Ближнем Востоке, шокированы уровнем применения ПВО и тактики борьбы с дронами со стороны США. Несмотря на технологическое превосходство, американская армия допускает критические ошибки, которые Украина давно исправила ценой войны. Об этом в комментарии для УНН сказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Эксперт рассказал, что украинские военные были поражены подходами союзников к ведению современной войны. Особенно – использованием ПВО.

Когда они увидели протоколы сбития – как цель фиксируется, как принимается решение – они были просто в шоке. Я общался с ними, и они реально говорили – "мы сидели и не понимали, как так можно воевать - рассказал он.

Один из самых больших шоков – затраты на перехват целей. По словам эксперта, союзники используют дорогие ракеты там, где Украина применяет значительно более дешевые решения.

Они могут выпустить по одному "шахеду" несколько ракет SM-6. Одна такая ракета стоит 6–8 миллионов долларов. Это нонсенс - отметил он.

Еще один пример – неправильное использование систем Patriot.

Они применяют PAC-3 – это ракеты для баллистики – по обычным воздушным целям. Она для этого не предназначена. Это как забивать гвоздь микроскопом - объяснил Крамаров.

Несмотря на мощную технику, без правильной тактики и системного подхода она не дает эффективного результата. Именно поэтому роль Украины как носителя реального боевого опыта только возрастает.

Стратегические последствия – вызов для Запада

Аналитики RUSI подчеркивают, что нынешняя ситуация является тревожным сигналом для западных стран. Если даже ограниченный по масштабам конфликт способен приводить к затратам в десятки миллиардов долларов за несколько недель, то полноценная крупная война может стать экономически истощающей даже для сильнейших государств.

Ключевая проблема – это не только объемы затрат, но и скорость производства. Производство современных ракет занимает месяцы или даже годы, тогда как их использование в войне происходит за дни.

Таким образом, война с Ираном показала новую реальность – победа в современном конфликте определяется не только технологиями, но и способностью выдержать долговременную экономическую и ресурсную нагрузку. И именно в этом аспекте, по оценкам экспертов, Запад сегодня сталкивается с серьезным вызовом.