Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
76%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
15:16 • 22672 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo15:55 • 10113 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 50444 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 41034 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 77177 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 52327 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
Отопление

Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности

Киев • УНН

 • 4174 просмотра

Коалиция потратила 26 млрд долларов за 16 дней на перехват дешевых дронов. Эксперты критикуют использование ракет за миллионы долларов против шахедов.

Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности

Первые недели войны с Ираном стали серьезным сигналом для Запада – даже в условиях технологического превосходства современные конфликты стремительно истощают ресурсы. Интенсивность боевых действий и масштабы использования высокоточного вооружения показали, что оборонно-промышленный комплекс западных стран может быть не готов к длительному противостоянию такого уровня. Об этом говорится в отчете аналитического центра RUSI, передает УНН.

Дисбаланс затрат – дорогие ракеты против дешевых целей

Операция "Epic Fury" продемонстрировала ключевую проблему современной войны – резкое нарушение баланса затрат. Коалиция вынуждена использовать ракеты стоимостью в миллионы долларов для перехвата иранских дронов и ракет, которые в разы дешевле.

Фактически, каждый перехваченный дрон или ракета обходится в десятки раз дороже, чем само средство поражения. Такой подход в краткосрочной перспективе дает результат, но в долгосрочной – создает критическую нагрузку на запасы и производство.

По подсчетам Payne Institute, за первые 16 дней конфликта коалиция использовала 11 294 боеприпаса на сумму около 26 миллиардов долларов.

Война на истощение – темп атак снизился, но давление не исчезло

После первоначального массированного удара – более 5 тысяч боеприпасов за первые 96 часов – конфликт перешел в фазу истощения. Это означает, что стороны больше не пытаются достичь быстрого результата, а сосредотачиваются на постепенном истощении ресурсов друг друга.

Хотя интенсивность иранских атак снизилась на 80–90%, они остаются регулярными и системными. Начиная с пятого дня, Иран в среднем совершает около 33 ракетных и 94 дроновых атак ежесуточно.

Такой темп не выглядит критическим в коротком периоде, но именно он создает долговременное давление на системы ПВО и запасы перехватчиков.

Масштабы затрат – ракеты, которых становится все меньше

Использование вооружения в первые недели войны уже выглядит беспрецедентным. Среди наиболее известных примеров:

 • 535 ракет Tomahawk;

 • 912 ракет JASSM;

 • более 320 ATACMS и PrSM;

 • 8 противобункерных бомб GBU-57.

Отдельно стоит выделить масштабы применения противовоздушной обороны – именно они стали одним из главных факторов затрат.

 • 1285 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 использовали страны Персидского залива;

 • 519 ракет Patriot PAC-2/3 применили США и союзники;

 • 340 ракет для систем THAAD;

 • 431 ракета для систем Aegis.

В целом только по известным системам ПВО речь идет о более чем 2500 ракетах-перехватчиках за 16 дней, а война длится уже почти месяц, то есть цифра еще больше.

Украинский опыт против "дорогой войны"

В отчете RUSI отдельно отмечается реакция украинских военных советников, находящихся в регионе. Они критически оценили подход коалиции к использованию ресурсов.

Украинские военные назвали это бездумным расходованием боеприпасов

- говорится в отчете.

Такая оценка базируется на опыте Украины, где с начала полномасштабной войны активно ищутся асимметричные решения – более дешевые дроны, комбинированные атаки, использование мобильных групп ПВО.

Фактически украинский подход заключается в максимальном снижении стоимости уничтожения цели, тогда как в случае Ближнего Востока наблюдается противоположная тенденция.

Напомним, что УНН беседовали с военным, который имеет контакт с украинскими инструкторами на Ближнем Востоке. 

"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке02.03.26, 14:02 • 19688 просмотров

Украинские военные, работающие с союзниками на Ближнем Востоке, шокированы уровнем применения ПВО и тактики борьбы с дронами со стороны США. Несмотря на технологическое превосходство, американская армия допускает критические ошибки, которые Украина давно исправила ценой войны. Об этом в комментарии для УНН сказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Эксперт рассказал, что украинские военные были поражены подходами союзников к ведению современной войны. Особенно – использованием ПВО.

Когда они увидели протоколы сбития – как цель фиксируется, как принимается решение – они были просто в шоке. Я общался с ними, и они реально говорили – "мы сидели и не понимали, как так можно воевать

- рассказал он.

Один из самых больших шоков – затраты на перехват целей. По словам эксперта, союзники используют дорогие ракеты там, где Украина применяет значительно более дешевые решения.

Они могут выпустить по одному "шахеду" несколько ракет SM-6. Одна такая ракета стоит 6–8 миллионов долларов. Это нонсенс

- отметил он.

Еще один пример – неправильное использование систем Patriot.

Они применяют PAC-3 – это ракеты для баллистики – по обычным воздушным целям. Она для этого не предназначена. Это как забивать гвоздь микроскопом

- объяснил Крамаров.

Несмотря на мощную технику, без правильной тактики и системного подхода она не дает эффективного результата. Именно поэтому роль Украины как носителя реального боевого опыта только возрастает.

Стратегические последствия – вызов для Запада

Аналитики RUSI подчеркивают, что нынешняя ситуация является тревожным сигналом для западных стран. Если даже ограниченный по масштабам конфликт способен приводить к затратам в десятки миллиардов долларов за несколько недель, то полноценная крупная война может стать экономически истощающей даже для сильнейших государств.

Ключевая проблема – это не только объемы затрат, но и скорость производства. Производство современных ракет занимает месяцы или даже годы, тогда как их использование в войне происходит за дни.

Таким образом, война с Ираном показала новую реальность – победа в современном конфликте определяется не только технологиями, но и способностью выдержать долговременную экономическую и ресурсную нагрузку. И именно в этом аспекте, по оценкам экспертов, Запад сегодня сталкивается с серьезным вызовом.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеЭкономика
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Столкновения
«Коалиция желающих»
ATACMS
MIM-104 Patriot
Соединённые Штаты
Украина
Иран