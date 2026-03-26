Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Киев • УНН
Коалиция потратила 26 млрд долларов за 16 дней на перехват дешевых дронов. Эксперты критикуют использование ракет за миллионы долларов против шахедов.
Первые недели войны с Ираном стали серьезным сигналом для Запада – даже в условиях технологического превосходства современные конфликты стремительно истощают ресурсы. Интенсивность боевых действий и масштабы использования высокоточного вооружения показали, что оборонно-промышленный комплекс западных стран может быть не готов к длительному противостоянию такого уровня. Об этом говорится в отчете аналитического центра RUSI, передает УНН.
Дисбаланс затрат – дорогие ракеты против дешевых целей
Операция "Epic Fury" продемонстрировала ключевую проблему современной войны – резкое нарушение баланса затрат. Коалиция вынуждена использовать ракеты стоимостью в миллионы долларов для перехвата иранских дронов и ракет, которые в разы дешевле.
Фактически, каждый перехваченный дрон или ракета обходится в десятки раз дороже, чем само средство поражения. Такой подход в краткосрочной перспективе дает результат, но в долгосрочной – создает критическую нагрузку на запасы и производство.
По подсчетам Payne Institute, за первые 16 дней конфликта коалиция использовала 11 294 боеприпаса на сумму около 26 миллиардов долларов.
Война на истощение – темп атак снизился, но давление не исчезло
После первоначального массированного удара – более 5 тысяч боеприпасов за первые 96 часов – конфликт перешел в фазу истощения. Это означает, что стороны больше не пытаются достичь быстрого результата, а сосредотачиваются на постепенном истощении ресурсов друг друга.
Хотя интенсивность иранских атак снизилась на 80–90%, они остаются регулярными и системными. Начиная с пятого дня, Иран в среднем совершает около 33 ракетных и 94 дроновых атак ежесуточно.
Такой темп не выглядит критическим в коротком периоде, но именно он создает долговременное давление на системы ПВО и запасы перехватчиков.
Масштабы затрат – ракеты, которых становится все меньше
Использование вооружения в первые недели войны уже выглядит беспрецедентным. Среди наиболее известных примеров:
• 535 ракет Tomahawk;
• 912 ракет JASSM;
• более 320 ATACMS и PrSM;
• 8 противобункерных бомб GBU-57.
Отдельно стоит выделить масштабы применения противовоздушной обороны – именно они стали одним из главных факторов затрат.
• 1285 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 использовали страны Персидского залива;
• 519 ракет Patriot PAC-2/3 применили США и союзники;
• 340 ракет для систем THAAD;
• 431 ракета для систем Aegis.
В целом только по известным системам ПВО речь идет о более чем 2500 ракетах-перехватчиках за 16 дней, а война длится уже почти месяц, то есть цифра еще больше.
Украинский опыт против "дорогой войны"
В отчете RUSI отдельно отмечается реакция украинских военных советников, находящихся в регионе. Они критически оценили подход коалиции к использованию ресурсов.
Украинские военные назвали это бездумным расходованием боеприпасов
Такая оценка базируется на опыте Украины, где с начала полномасштабной войны активно ищутся асимметричные решения – более дешевые дроны, комбинированные атаки, использование мобильных групп ПВО.
Фактически украинский подход заключается в максимальном снижении стоимости уничтожения цели, тогда как в случае Ближнего Востока наблюдается противоположная тенденция.
Напомним, что УНН беседовали с военным, который имеет контакт с украинскими инструкторами на Ближнем Востоке.
Украинские военные, работающие с союзниками на Ближнем Востоке, шокированы уровнем применения ПВО и тактики борьбы с дронами со стороны США. Несмотря на технологическое превосходство, американская армия допускает критические ошибки, которые Украина давно исправила ценой войны. Об этом в комментарии для УНН сказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.
Эксперт рассказал, что украинские военные были поражены подходами союзников к ведению современной войны. Особенно – использованием ПВО.
Когда они увидели протоколы сбития – как цель фиксируется, как принимается решение – они были просто в шоке. Я общался с ними, и они реально говорили – "мы сидели и не понимали, как так можно воевать
Один из самых больших шоков – затраты на перехват целей. По словам эксперта, союзники используют дорогие ракеты там, где Украина применяет значительно более дешевые решения.
Они могут выпустить по одному "шахеду" несколько ракет SM-6. Одна такая ракета стоит 6–8 миллионов долларов. Это нонсенс
Еще один пример – неправильное использование систем Patriot.
Они применяют PAC-3 – это ракеты для баллистики – по обычным воздушным целям. Она для этого не предназначена. Это как забивать гвоздь микроскопом
Несмотря на мощную технику, без правильной тактики и системного подхода она не дает эффективного результата. Именно поэтому роль Украины как носителя реального боевого опыта только возрастает.
Стратегические последствия – вызов для Запада
Аналитики RUSI подчеркивают, что нынешняя ситуация является тревожным сигналом для западных стран. Если даже ограниченный по масштабам конфликт способен приводить к затратам в десятки миллиардов долларов за несколько недель, то полноценная крупная война может стать экономически истощающей даже для сильнейших государств.
Ключевая проблема – это не только объемы затрат, но и скорость производства. Производство современных ракет занимает месяцы или даже годы, тогда как их использование в войне происходит за дни.
Таким образом, война с Ираном показала новую реальность – победа в современном конфликте определяется не только технологиями, но и способностью выдержать долговременную экономическую и ресурсную нагрузку. И именно в этом аспекте, по оценкам экспертов, Запад сегодня сталкивается с серьезным вызовом.