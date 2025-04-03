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Украина и ЕИБ обсудили восстановление энергоинфраструктуры и новые проекты

Киев • УНН

 • 4346 просмотра

Заместители министра энергетики обсудили с ЕИБ вызовы энергосектора, восстановление инфраструктуры и возобновляемую энергетику. Рассмотрели проект газового хаба и расширение хранилищ газа.

Украина и ЕИБ обсудили восстановление энергоинфраструктуры и новые проекты

Заместители министра энергетики Украины Роман Андарак и Николай Колесник провели встречу с представителями Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

По информации, возглавлял делегацию генеральный директор Глобальной дирекции ЕИБ Эндрю Макдоуэлл, а в состав входили директор Глобального директората Лионель Рапай и глава Регионального представительства по делам стран Восточной Европы Кристина Микулова.

Во время переговоров стороны подробно рассмотрели первоочередные вызовы, с которыми сталкивается украинский энергетический сектор. Обсуждались как общие потребности отрасли, так и отдельные аспекты функционирования государственных предприятий.

Одной из ключевых тем стали совместные проекты по развитию энергетической инфраструктуры. Стороны акцентировали внимание на строительстве новых воздушных линий электропередачи, модернизации подстанций и восстановлении мощностей гидроэлектростанций. Также рассматривалась возможность привлечения дополнительного финансирования для новых инициатив в сфере энергетики.

Отдельно было уделено внимание стратегии восстановления энергетического сектора Украины. Представители ЕИБ выразили заинтересованность в перспективном проекте создания Восточноевропейского газового хаба и расширении использования украинских подземных хранилищ газа для энергетических нужд региона.

Еще одним важным направлением обсуждения стала возобновляемая энергетика. Участники встречи рассмотрели возможности развития проектов в этой сфере, которые будут способствовать стабилизации энергосистемы и ее адаптации к глобальным тенденциям декарбонизации.

Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины06.03.25, 16:31 • 12038 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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