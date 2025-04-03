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The Guardian

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Україна та ЄІБ обговорили відбудову енергоінфраструктури та нові проєкти

Київ • УНН

 • 4356 перегляди

Заступники міністра енергетики обговорили з ЄІБ виклики енергосектору, відбудову інфраструктури та відновлювану енергетику. Розглянули проєкт газового хабу та розширення сховищ газу.

Україна та ЄІБ обговорили відбудову енергоінфраструктури та нові проєкти

Заступники міністра енергетики України Роман Андарак і Микола Колісник провели зустріч із представниками Європейського інвестиційного банку. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, очолював делегацію генеральний директор Глобальної дирекції ЄІБ Ендрю Макдоуелл, а до складу входили директор Глобального директорату Ліонель Рапай та голова Регіонального представництва у справах країн Східної Європи Крістіна Мікулова.

Під час переговорів сторони детально розглянули першочергові виклики, з якими стикається український енергетичний сектор. Обговорювалися як загальні потреби галузі, так і окремі аспекти функціонування державних підприємств.

Однією з ключових тем стали спільні проєкти з розбудови енергетичної інфраструктури. Сторони акцентували увагу на будівництві нових повітряних ліній електропередачі, модернізації підстанцій та відновленні потужностей гідроелектростанцій. Також розглядалася можливість залучення додаткового фінансування для нових ініціатив у сфері енергетики.

Окремо було приділено увагу стратегії відновлення енергетичного сектору України. Представники ЄІБ висловили зацікавленість у перспективному проєкті створення Східноєвропейського газового хабу та розширенні використання українських підземних сховищ газу для енергетичних потреб регіону.

Ще одним важливим напрямком обговорення стала відновлювана енергетика. Учасники зустрічі розглянули можливості розвитку проєктів у цій сфері, які сприятимуть стабілізації енергосистеми та її адаптації до глобальних тенденцій декарбонізації.

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відновлення України06.03.25, 16:31 • 12038 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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