Украина и Великобритания обсудили защиту украинской культуры на глобальном уровне

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Министры культуры Украины и Великобритании провели двусторонние переговоры на встрече G7. Обсуждались защита культурной идентичности Украины и ее восприятие на международной арене.

Николай Точицкий провел двусторонние переговоры с Крисом Брайантом на встрече Министров культуры G7. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.

Детали

20 сентября в рамках Встречи Министров культуры G7 состоялись двусторонние переговоры между Министром культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаем Точицким и Министром креативных индустрий, искусств и туризма Великобритании Крисом Брайантом. Основными темами обсуждения стали защита культурной идентичности Украины и ее восприятие на международной арене.

Николай Точицкий подчеркнул важность стратегических коммуникаций для продвижения украинских художников, музыкантов и поэтов как представителей именно украинской культуры, а не российской. Этот подход, по его словам, позволит донести до мира правдивую историю и укрепить позиции Украины как страны, защищающей европейские стандарты свободы и демократии.

Крис Брайант, со своей стороны, выразил поддержку усилиям Украины по привлечению террористической страны к ответственности за преступления против человечности и уничтожение культурного наследия. Стороны также обсудили совместные усилия для защиты украинского культурного наследия, которое остается под угрозой из-за агрессии РФ.

Украина и Великобритания подтвердили намерение продолжать сотрудничество для поддержки и защиты украинской культуры на глобальном уровне.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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