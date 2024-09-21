Україна та Британія обговорили захист української культури на глобальному рівні
Київ • УНН
Міністри культури України та Великої Британії провели двосторонні перемовини на зустрічі G7. Обговорювалися захист культурної ідентичності України та її сприйняття на міжнародній арені.
Микола Точицький провів двосторонні перемовини з Крісом Браянтом на зустрічі Міністрів культури G7. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.
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20 вересня у межах Зустрічі Міністрів культури G7 відбулися двосторонні перемовини між Міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколою Точицьким і Міністром креативних індустрій, мистецтв та туризму Великої Британії Крісом Браянтом. Основними темами обговорення стали захист культурної ідентичності України та її сприйняття на міжнародній арені.
Микола Точицький підкреслив важливість стратегічних комунікацій для просування українських митців, художників, музикантів і поетів як представників саме української культури, а не російської. Цей підхід, за його словами, дозволить донести до світу правдиву історію та зміцнити позиції України як країни, що захищає європейські стандарти свободи та демократії.
Кріс Браянт, зі свого боку, висловив підтримку зусиллям України щодо притягнення терористичної країни до відповідальності за злочини проти людяності та нищення культурної спадщини. Сторони також обговорили спільні зусилля для захисту української культурної спадщини, яка залишається під загрозою через агресію рф.
Україна та Велика Британія підтвердили намір продовжувати співпрацю задля підтримки та захисту української культури на глобальному рівні.
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