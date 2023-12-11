Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии

Кроме двух кораблей класса Sandown, Великобритания и Норвегия в рамках "морской коалиции" передадут Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Великобритания и Норвегия возглавить новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ - говорится в заметке.

Отмечается, что таким образом Украина получит:

2 корабля для разминирования Sandown;

20 бронированных машин-амфибий Viking;

23 скоростных лодки.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые два минных тральщика уже стоят под украинскими флагами в портах Британии - Резников

Тем временем в Минобороны Норвегии заявили, что церемония, на которой презентуют создание коалиции, состоится сегодня в Лондоне. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Напомним

В Украине работают над созданием новой модификации ракеты "Нептун", которой был поражен в апреле прошлого года крейсер "москва". Детали относительно технических характеристик ракеты не разглашаются.