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Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:09  •  15057 просмотра

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Великобритания и Норвегия предоставляют Украине два тральщика класса Sandown, 20 десантных катеров Viking и 23 скоростных катера.

Кроме двух кораблей класса Sandown, Великобритания и Норвегия в рамках "морской коалиции" передадут Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Великобритания и Норвегия возглавить новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ

- говорится в заметке.

Отмечается, что таким образом Украина получит:

  • 2 корабля для разминирования Sandown;
  • 20 бронированных машин-амфибий Viking;
  • 23 скоростных лодки.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море.

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Тем временем в Минобороны Норвегии заявили, что церемония, на которой презентуют создание коалиции, состоится сегодня в Лондоне. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Напомним

В Украине работают над созданием новой модификации ракеты "Нептун", которой был поражен в апреле прошлого года крейсер "москва". Детали относительно технических характеристик ракеты не разглашаются.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Амфібії та швидкісні катери: у Міноборони розповіли, що ще отримає Україна від морської коаліції Британії та Норвегії
Amphibians and speedboats: the Ministry of Defense said what else Ukraine will receive from the naval coalition of Britain and Norway
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