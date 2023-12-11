Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии
Киев • УНН
Великобритания и Норвегия предоставляют Украине два тральщика класса Sandown, 20 десантных катеров Viking и 23 скоростных катера.
Кроме двух кораблей класса Sandown, Великобритания и Норвегия в рамках "морской коалиции" передадут Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Великобритания и Норвегия возглавить новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ
Отмечается, что таким образом Украина получит:
- 2 корабля для разминирования Sandown;
- 20 бронированных машин-амфибий Viking;
- 23 скоростных лодки.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море.
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Тем временем в Минобороны Норвегии заявили, что церемония, на которой презентуют создание коалиции, состоится сегодня в Лондоне. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Напомним
В Украине работают над созданием новой модификации ракеты "Нептун", которой был поражен в апреле прошлого года крейсер "москва". Детали относительно технических характеристик ракеты не разглашаются.
Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии
Великобритания и Норвегия предоставляют Украине два тральщика класса Sandown, 20 десантных катеров Viking и 23 скоростных катера.
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