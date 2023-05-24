Перші два мінні тральщики вже стоять під українськими прапорами в портах Британії - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Перші два мінні тральщики вже стоять під українськими прапорами в портах Великої Британії в межах "морської коаліції" (Naval Coalition). Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, передає кореспондент УНН.
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«Я хочу всім нагадати, що саме Велика Британія була першою країною, яка по суті заклала фундамент щодо створення в Україні Naval Coalition. Тому що перші два мінні тральщики вже стоять під українськими прапорами, з українськими екіпажами, поки що в портах Великої Британії», - розповів Резніков.
За його словами, цю ініціативу вже підхопили Нідерланди.
«Як ви пам’ятаєте, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила, що вони теж приєднуються до цієї ініціативи. Ще два мінних тральщики будуть від Нідерландів. Тому з такими партнерами, коаліціями ми з вами точно переможемо. Я в цьому навіть не сумніваюсь», - сказав Резніков.
Доповнення
Нідерланди спільно з Бельгією нададуть Україні два кораблі-мисливці за мінами класу Alkmaar у 2025 році, а також будуть проводити навчання українських підрозділів