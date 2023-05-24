Первые два минных тральщика уже стоят под украинскими флагами в портах Британии - Резников

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«Я хочу всем напомнить, что именно Великобритания была первой страной, которая по сути заложила фундамент по созданию в Украине Naval Coalition. Потому что первые два минных тральщика уже стоят под украинскими флагами, с украинскими экипажами, пока что в портах Великобритании», - рассказал Резников.

По его словам, эту инициативу уже подхватили Нидерланды.

«Как вы помните, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что они тоже присоединяются к этой инициативе. Еще два минных тральщика будут от Нидерландов. Поэтому с такими партнерами, коалициями мы с вами точно победим. Я в этом даже не сомневаюсь», - сказал Резников.

Дополнение

Нидерланды совместно с Бельгией предоставят Украине два корабля-охотника за минами класса Alkmaar в 2025 году, а также будут проводить обучение украинских подразделений