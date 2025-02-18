Украина и Турция обсудили новые оборонные проекты
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с руководством силового блока Турции. Стороны обсудили усиление оборонного партнерства и расширение совместных военных проектов.
Украина и Турция обсудили усиление оборонного сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Турцию для переговоров с руководством силового блока этой страны. Среди ключевых тем встреч - усиление оборонного партнерства и расширение совместных проектов в военной сфере.
Во время визита Умеров провел встречи с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Сельчуком Байрактароглу. Основное внимание было уделено вызовам безопасности в регионе, а также совместным инициативам, направленным на укрепление обороноспособности Украины.
Турция - наш надежный стратегический партнер, и мы высоко ценим поддержку, которую она оказывает Украине. Совместная работа в сфере обороны помогает наращивать нашу устойчивость и эффективность на поле боя
Умеров анонсировал договоренности с Турцией по оборонному сотрудничеству02.08.24, 16:01 • 23930 просмотров