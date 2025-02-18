Украина и Турция обсудили новые оборонные проекты

Украина и Турция обсудили усиление оборонного сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Турцию для переговоров с руководством силового блока этой страны. Среди ключевых тем встреч - усиление оборонного партнерства и расширение совместных проектов в военной сфере.

Во время визита Умеров провел встречи с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Сельчуком Байрактароглу. Основное внимание было уделено вызовам безопасности в регионе, а также совместным инициативам, направленным на укрепление обороноспособности Украины.

Турция - наш надежный стратегический партнер, и мы высоко ценим поддержку, которую она оказывает Украине. Совместная работа в сфере обороны помогает наращивать нашу устойчивость и эффективность на поле боя - говорится в сообщении.

Умеров анонсировал договоренности с Турцией по оборонному сотрудничеству