Министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером заявил о конкретных договоренностях по оборонному сотрудничеству между странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Умерова в Facebook.

Длинная и продуктивная встреча. Обсудили ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества между нашими странами. Есть конкретные договоренности и результаты - заявил Умеров.

Особое внимание уделили безопасности в Черноморском регионе. По словам Умерова, развитие возможностей ВМС, обеспечение безопасности в украинских морских пространствах и во всем Черноморском регионе - один из приоритетов Украины.

Такое Умеров поблагодарил Яшара Гюлера за поддержку проекта по построению корветов для Украины - «Гетман Иван Выговский» и «Гетман Иван Мазепа». Он указал, что новые корветы значительно усилят наш флот и нашу способность защищать морские границы в будущем.

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