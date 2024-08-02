Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о конкретных договоренностях с Турцией по оборонному сотрудничеству. Во время переговоров особое внимание уделено безопасности в Черноморском регионе и проекту построения корветов для Украины.
Министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером заявил о конкретных договоренностях по оборонному сотрудничеству между странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Умерова в Facebook.
Длинная и продуктивная встреча. Обсудили ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества между нашими странами. Есть конкретные договоренности и результаты
Особое внимание уделили безопасности в Черноморском регионе. По словам Умерова, развитие возможностей ВМС, обеспечение безопасности в украинских морских пространствах и во всем Черноморском регионе - один из приоритетов Украины.
Такое Умеров поблагодарил Яшара Гюлера за поддержку проекта по построению корветов для Украины - «Гетман Иван Выговский» и «Гетман Иван Мазепа». Он указал, что новые корветы значительно усилят наш флот и нашу способность защищать морские границы в будущем.
У Туреччині спустили на воду другий український корвет 'Гетьман Виговський'1 августа 2024, 19:43 • 86538 просмотров