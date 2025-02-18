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Україна та Туреччина обговорили нові оборонні проєкти

Україна та Туреччина обговорили нові оборонні проєкти

Київ • УНН

 • 64770 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з керівництвом силового блоку Туреччини. Сторони обговорили посилення оборонного партнерства та розширення спільних військових проєктів.

Україна та Туреччина обговорили посилення оборонного співробітництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідала Туреччину для переговорів із керівництвом силового блоку цієї країни. Серед ключових тем зустрічей – посилення оборонного партнерства та розширення спільних проєктів у військовій сфері. 

Під час візиту Умєров провів зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером та командувачем сухопутних військ генералом Сельчуком Байрактароглу. Основна увага була приділена безпековим викликам у регіоні, а також спільним ініціативам, спрямованим на зміцнення обороноздатності України. 

Туреччина – наш надійний стратегічний партнер, і ми високо цінуємо підтримку, яку вона надає Україні. Спільна робота у сфері оборони допомагає нарощувати нашу стійкість та ефективність на полі бою

- йдеться в повідомленні.

Умєров анонсував домовленості із Туречинною щодо оборонної співпраці02.08.24, 16:01 • 23971 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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