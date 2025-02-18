Україна та Туреччина обговорили нові оборонні проєкти
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з керівництвом силового блоку Туреччини. Сторони обговорили посилення оборонного партнерства та розширення спільних військових проєктів.
Україна та Туреччина обговорили посилення оборонного співробітництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідала Туреччину для переговорів із керівництвом силового блоку цієї країни. Серед ключових тем зустрічей – посилення оборонного партнерства та розширення спільних проєктів у військовій сфері.
Під час візиту Умєров провів зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером та командувачем сухопутних військ генералом Сельчуком Байрактароглу. Основна увага була приділена безпековим викликам у регіоні, а також спільним ініціативам, спрямованим на зміцнення обороноздатності України.
Туреччина – наш надійний стратегічний партнер, і ми високо цінуємо підтримку, яку вона надає Україні. Спільна робота у сфері оборони допомагає нарощувати нашу стійкість та ефективність на полі бою
Умєров анонсував домовленості із Туречинною щодо оборонної співпраці02.08.24, 16:01 • 23971 перегляд