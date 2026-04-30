Украина и страны-партнеры создали коалицию по вопросам оборонного обеспечения – CORPUS

Украина вместе со странами-партнерами создала CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) – многонациональную коалицию в сфере оборонного обеспечения. В ее состав вошли Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны и закупочные агентства стран-партнеров – Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Какие функции будет выполнять CORPUS

Как сообщили в ведомстве, цель CORPUS – стать постоянной платформой для усиления обороноспособности Украины и партнеров, а также объединить закупочные агентства для лучшей координации, повышения устойчивости систем обеспечения и развития сотрудничества в условиях изменений в сфере безопасности.

CORPUS станет разветвленной системой закупочных агентств стран-партнеров. Это позволит лучше планировать закупки, формировать надежные цепочки поставок, выявлять слабые звенья. Также – обмениваться опытом, решениями и инструментами, усиливая друг друга – отметил директор директората Министерства обороны Украины Артем Романюков.

Взаимодействие между агентствами будет происходить на операционном уровне – через обмен решениями по работе с рынком, цифровым инструментам, антикоррупционным и комплаенс-практикам, а также организации поставок.

В то же время, коалиция остается открытой для других стран-партнеров при условии присоединения к Меморандуму и единогласной поддержки Совета директоров.

Сегодня системы обеспечения работают в условиях быстрых изменений и общих угроз, что требует более тесной координации между странами. Мы уже сотрудничаем с партнерами на практическом уровне, и CORPUS является следующим шагом в развитии этого взаимодействия – подчеркнул директор Агентства оборонных закупок Украины ДОТ Арсен Жумадилов.

Почему CORPUS важен для Украины и партнеров

По словам Арсена Жумадилова, для Украины эта инициатива является возможностью масштабировать опыт обеспечения войск, сформированный в ходе полномасштабной войны, а для партнеров – получить доступ к практическим решениям, которые уже работают в реальных условиях.

Отдельный интерес партнеров вызывают ИТ-решения ДОТ, которые Министерство обороны внедряет как часть общей цифровой трансформации ведомства. Эти инструменты уже доказали свою эффективность на практике. В частности, речь идет о цифровой экосистеме DOT-Chain: маркетплейсе вооружения DOT-Chain Defence, системе управления питанием DOT-Chain Food и системе управления поставками оперативного уровня DOT-Chain Arsenal.

Цифровизация позволила ускорить поставки и сделать процессы более управляемыми, а процесс принятия решений базировать на основе данных.

В Минобороны добавили, что Жумадилов будет возглавлять CORPUS в течение первого года. В дальнейшем председательство будет осуществляться на ротационной основе по единогласному решению участников.