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Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности
Украинскую переговорную делегацию по соглашению о безопасности возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб
21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления остаются крайне сложными с интенсивными боями, в то время как украинские силовики успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.
В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры
Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью" Нам нужны выборы".
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Аль-Судани принять участие в саммите мира, обсудил послевоенное восстановление, энергетическое сотрудничество и договорился об укреплении двусторонних торговых связей.
россияне активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы-Волошин
Оккупанты активизировали наступательные попытки в районе Волчанска и старицы на севере Харьковской области, однако украинским силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в направлении стрелково-глубокое и не допустить прорыва обороны противника.
Обсудили саммит мира и евроатлантическое будущее Украины: Кулеба провел разговор с главой МИД Исландии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Исландии Тардис Коллбрунн предстоящий Глобальный мирный саммит в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины.
Зеленский поздравил молодых ученых с профессиональным праздником и отметил государственными наградами
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с молодыми учеными, поздравил их с профессиональным праздником, вручил государственные награды и обсудил стратегию правительства по поощрению молодых ученых оставаться в Украине и работать на ее развитие и восстановление после войны.
Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн
Более 57 000 украинцев получили более 11 миллиардов гривен на ремонт и приобретение жилья в рамках программы "Восстановление", при этом 2800 семей уже приобрели жилье, а из Фонда борьбы с последствиями вооруженной агрессии на продолжение программы было выделено 428 миллионов гривен.
Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике
В ходе телефонного разговора Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Алиевым региональную безопасность, двустороннее сотрудничество в энергетической, торговой и других сферах.