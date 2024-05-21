Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности

Украина и Швеция начали переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности во исполнение поручения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офис президента Украины.

Детали

Согласно распоряжению президента Украины, Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель начальника офиса президента Игорь Жовква.

Благодарны Швеции за значительную поддержку Украины, в частности военную, в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Важно, что сегодня мы ведем переговоры со Швецией как с новым членом НАТО. Рассчитываем на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества по безопасности со Швецией по всем стратегическим направлениям, что найдет отражение в нашем двустороннем соглашении - подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны подробно обсудили положения проекта документа и согласовали дальнейшие шаги с целью обеспечения скорейшей его финализации и дальнейшего подписания.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, во время которого стороны обсудили двустороннее соглашение о безопасности.

Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы