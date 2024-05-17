Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Словенії Саміт миру та безпекову угоду
Київ • УНН
Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський обговорив мирний саміт у Швейцарії та двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Словенії Голобом.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Сторони обговорили Саміт миру у Швейцарії та двосторонню безпекову угоду. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram-каналі.
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Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема й за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії
Також обговорили продовження оборонної співпраці.
росіяни навмисно нагнітають навколо теми перемовин з Україною, щоб менше країн долучилися до Саміту миру - Кулеба17.05.24, 15:09 • 13827 переглядiв
Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди
Окрім того, за його словами, Київ може розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС.
Нагадаємо
Володимир Зеленський оголосив, що президенти Грузії, Малаві та прем'єр-міністр Ліхтенштейну погодилися взяти участь у Саміті миру, спрямованому на відновлення міжнародного права та встановлення справедливого миру для України.