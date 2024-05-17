росіяни навмисно нагнітають навколо теми перемовин з Україною, щоб менше країн долучилися до Саміту миру - Кулеба
Київ • УНН
За словами Кулеби, росіяни навмисно поширюють дезінформацію про таємні переговори з Україною, щоб перешкодити країнам приєднатися до майбутнього Мирного саміту.
Росіяни розганяють ІПСО, яке спрямоване на те, щоб знизити кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру. Зокрема, "вкидають" інформацію про те, брати участь у Саміті миру немає сенсу, оскільки і рф, нібито, ведуть таємні переговори. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
Це російське ІПСО, спрямоване на те, щоб знизити кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру. Росіяни роблять це постійно. Починаючи з перший днів повномасштабного вторгнення, коли їм треба загальмувати, або збити підтримку України, вони починають різними каналами розповсюджувати історії. Наприклад, два роки тому це було: "не давайте Україні зброю, бо з нами посваритеся, а ми все одно з Україною за лаштунками домовимося". Зараз у них нова історія: "у нас там будуть якісь окремі переговори, то навіщо ви будете підставлятися і брати участь в українській формулі миру, якщо ми все одно з українцями десь таємно домовляємося
Він додав, що Україна з росією ні про що таємно не домовляється.
Немає ніяких таємних переговорів між нами. Це все російська спецоперація, щоб зірвати участь країн у Саміті миру і власне, щоб ніхто на це не купувався
Міністр зазначив, що США підтвердили свою участь у Саміті миру.
Я задоволений тенденцією збільшення кількості країн. Треба розуміти, що деякі країни, які оголошують публічно про участь у Саміті, одразу стикаються з актами російської дипломатичної та економічної агресії, що має змусити їх відмовитися від цього рішення. Не про всі згоди, які ми отримали, ми говоримо публічно
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що його країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.
Президент Чилі висловив готовність приєднатися до Саміту миру - Свириденко16.05.24, 13:20 • 24187 переглядiв