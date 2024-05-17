росіяни навмисно нагнітають навколо теми перемовин з Україною, щоб менше країн долучилися до Саміту миру - Кулеба

Росіяни розганяють ІПСО, яке спрямоване на те, щоб знизити кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру. Зокрема, "вкидають" інформацію про те, брати участь у Саміті миру немає сенсу, оскільки і рф, нібито, ведуть таємні переговори. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Це російське ІПСО, спрямоване на те, щоб знизити кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру. Росіяни роблять це постійно. Починаючи з перший днів повномасштабного вторгнення, коли їм треба загальмувати, або збити підтримку України, вони починають різними каналами розповсюджувати історії. Наприклад, два роки тому це було: "не давайте Україні зброю, бо з нами посваритеся, а ми все одно з Україною за лаштунками домовимося". Зараз у них нова історія: "у нас там будуть якісь окремі переговори, то навіщо ви будете підставлятися і брати участь в українській формулі миру, якщо ми все одно з українцями десь таємно домовляємося