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росіяни навмисно нагнітають навколо теми перемовин з Україною, щоб менше країн долучилися до Саміту миру - Кулеба

росіяни навмисно нагнітають навколо теми перемовин з Україною, щоб менше країн долучилися до Саміту миру - Кулеба

Київ • УНН

 • 13827 перегляди

За словами Кулеби, росіяни навмисно поширюють дезінформацію про таємні переговори з Україною, щоб перешкодити країнам приєднатися до майбутнього Мирного саміту.

Росіяни розганяють ІПСО, яке спрямоване на те, щоб знизити кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру. Зокрема, "вкидають" інформацію про те, брати участь у Саміті миру немає сенсу, оскільки і рф, нібито, ведуть таємні переговори. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Це російське ІПСО, спрямоване на те, щоб знизити кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру. Росіяни роблять це постійно. Починаючи з перший днів повномасштабного вторгнення, коли їм треба загальмувати, або збити підтримку України, вони починають різними каналами розповсюджувати історії. Наприклад, два роки тому це було: "не давайте Україні зброю, бо з нами посваритеся, а ми все одно з Україною за лаштунками домовимося". Зараз у них нова історія: "у нас там будуть якісь окремі переговори, то навіщо ви будете підставлятися і брати участь в українській формулі миру, якщо ми все одно з українцями десь таємно домовляємося

- сказав Кулеба.

Він додав, що Україна з росією ні про що таємно не домовляється.

Немає ніяких таємних переговорів між нами. Це все російська спецоперація, щоб зірвати участь країн у Саміті миру і власне, щоб ніхто на це не купувався

- додав Кулеба.

Міністр зазначив, що США підтвердили свою участь у Саміті миру.

Я задоволений тенденцією збільшення кількості країн. Треба розуміти, що деякі країни, які оголошують публічно про участь у Саміті, одразу стикаються з актами російської дипломатичної та економічної агресії, що має змусити їх відмовитися від цього рішення. Не про всі згоди, які ми отримали, ми говоримо публічно

- додав очільник МЗС.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що його країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.

Президент Чилі висловив готовність приєднатися до Саміту миру - Свириденко16.05.24, 13:20 • 24187 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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