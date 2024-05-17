россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

россияне разгоняют ИПСО, которое направлено на то, чтобы снизить количество стран, которые примут участие в Саммите мира. В частности, "вбрасывают" информацию о том, участвовать в Саммите мира нет смысла, поскольку и рф, якобы, ведут тайные переговоры. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Это российское ИПСО, направленное на то, чтобы снизить количество стран, которые примут участие в Саммите мира. россияне делают это постоянно. Начиная с первых дней полномасштабного вторжения, когда им надо затормозить, или сбить поддержку Украины, они начинают по разным каналам распространять истории. Например, два года назад это было: "не давайте Украине оружие, потому что с нами поссоритесь, а мы все равно с Украиной за кулисами договоримся". Сейчас у них новая история: "у нас там будут какие-то отдельные переговоры, то зачем вы будете подставляться и участвовать в украинской формуле мира, если мы все равно с украинцами где-то тайно договариваемся - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина с россией ни о чем тайно не договаривается.

Нет никаких тайных переговоров между нами. Это все российская спецоперация, чтобы сорвать участие стран в Саммите мира и собственно, чтобы никто на это не покупался - добавил Кулеба.

Министр отметил, что США подтвердили свое участие в Саммите мира.

Я доволен тенденцией увеличения количества стран. Надо понимать, что некоторые страны, которые объявляют публично об участии в Саммите, сразу сталкиваются с актами российской дипломатической и экономической агрессии, что должно заставить их отказаться от этого решения. Не обо всех согласиях, которые мы получили, мы говорим публично - добавил глава МИД.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что его страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, но пока не могут объявить, на каком уровне будут на нем представлены.

Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко