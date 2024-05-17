Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Стороны обсудили Саммит мира в Швейцарии и двустороннее соглашение по безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом. Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира, в том числе и за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии - рассказал президент Украины.

Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

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Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, по его словам, Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Словении фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним

Владимир Зеленский объявил, что президенты Грузии, Малави и премьер-министр Лихтенштейна согласились принять участие в Саммите мира, направленном на восстановление международного права и установление справедливого мира для Украины.