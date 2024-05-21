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Україна та Швеція почали перемовини щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна та Швеція почали перемовини щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Київ • УНН

 • 22129 перегляди

Українську переговорну делегацію щодо безпекової угоди очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква.

Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки на виконання доручення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента України. 

Деталі 

Відповідно до розпорядження президента України, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква.

Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді

– наголосив Ігор Жовква.

Сторони докладно обговорили положення проєкту документа й узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом, під час якої сторони обговорили двосторонню угоду про безпеку.

Вже фактично підготовлені: Зеленський анонсував нові безпекові угоди із державами Європи20.05.24, 21:59 • 56194 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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