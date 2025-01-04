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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

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Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
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Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Польша создают совместный газовый хаб: посол рассказал, что известно о новом проекте

Украина и Польша создают совместный газовый хаб: посол рассказал, что известно о новом проекте

Киев  •  УНН

 • 2013 просмотра

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Украина и Польша подписали меморандум о создании совместного газового хаба. Планируются поставки сжиженного газа через порт Свиноуйсьце в украинские подземные хранилища.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев и Варшава работают над организацией совместного газового хаба. Об этом он рассказал телеканалу «Мы-Украина», передает УНН.

В 2024 году Украина и Польша подписали меморандум о его оборудовании. Сейчас прорабатывают возможности достройки соответствующих интерконнекторов.

«Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о проработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Швиноущу, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ, с тем, чтобы проработать такой механизм как элемент сохранения энергетической безопасности и независимости от поставок со стороны России», - отметил Боднар.

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии - посол4 янв. 2025, 16:29 • 6446 просмотров

Напомним, Польша решила не приглашать посла Венгрии на торжественную церемонию начала председательства Варшавы в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан также не получил приглашение на церемонию в Большом театре Варшавы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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