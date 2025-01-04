Украина и Польша создают совместный газовый хаб: посол рассказал, что известно о новом проекте
Киев • УНН
Украина и Польша подписали меморандум о создании совместного газового хаба. Планируются поставки сжиженного газа через порт Свиноуйсьце в украинские подземные хранилища.
Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев и Варшава работают над организацией совместного газового хаба. Об этом он рассказал телеканалу «Мы-Украина», передает УНН.
В 2024 году Украина и Польша подписали меморандум о его оборудовании. Сейчас прорабатывают возможности достройки соответствующих интерконнекторов.
«Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о проработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Швиноущу, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ, с тем, чтобы проработать такой механизм как элемент сохранения энергетической безопасности и независимости от поставок со стороны России», - отметил Боднар.
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Напомним, Польша решила не приглашать посла Венгрии на торжественную церемонию начала председательства Варшавы в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан также не получил приглашение на церемонию в Большом театре Варшавы.