Україна та Польща створюють спільний газовий хаб: посол розповів, що відомо про новий проект

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ та Варшава працюють над організацією спільного газового хаба. Про це він розповів телеканалу "Ми-Україна", передає УНН.

У 2024 році Україна і Польща підписали меморандум про його обладнання. Зараз опрацьовують можливості добудови відповідних інтерконекторів.

"Ми вже підписали відповідний меморандум з польською стороною про опрацювання можливостей добудови і постачання через газовий порт в Швіноущу, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ, з тим, щоб опрацювати такий механізм як елемент збереження енергетичної безпеки і незалежності від постачання з боку росії", - зазначив Боднар.

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Нагадаємо, Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на урочисту церемонію початку головування Варшави в ЄС. Угорський прем'єр Віктор Орбан також не отримав запрошення на церемонію у Великому театрі Варшави.