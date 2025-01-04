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Україна та Польща створюють спільний газовий хаб: посол розповів, що відомо про новий проект

Київ • УНН

 • 49076 перегляди

Україна і Польща підписали меморандум про створення спільного газового хаба. Планується постачання скрапленого газу через порт Свіноуйсьце до українських підземних сховищ.

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ та Варшава працюють над організацією спільного газового хаба. Про це він розповів телеканалу "Ми-Україна", передає УНН.

У 2024 році Україна і Польща підписали меморандум про його обладнання. Зараз опрацьовують можливості добудови відповідних інтерконекторів.

"Ми вже підписали відповідний меморандум з польською стороною про опрацювання можливостей добудови і постачання через газовий порт в Швіноущу, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ, з тим, щоб опрацювати такий механізм як елемент збереження енергетичної безпеки і незалежності від постачання з боку росії", - зазначив Боднар.

Україна і Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії - посол04.01.25, 18:29 • 34673 перегляди

Нагадаємо, Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на урочисту церемонію початку головування Варшави в ЄС. Угорський прем'єр Віктор Орбан також не отримав запрошення на церемонію у Великому театрі Варшави.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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