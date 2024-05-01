Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич

Украина работает с Польшей над договором о гарантиях безопасности, который четко очертит задачи и действия Польши и Украины по укреплению безопасности. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью изданию Sestry, передает УНН.

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"У нас все соглашения между Украиной и Польшей большие. У нас нет маленьких договоров, потому что все они очень важны. И если вы (журналист - ред.) говорите об этом основополагающем договоре от 1992 года, который мы хотим видоизменить немного к существующим реалиям, то работа над этим документом очень кропотливая и она продолжается", - сказал Зварич.

Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

По его словам, по состоянию на сейчас она прорабатывается с польской стороны.

Но мы также много внимания уделяем подготовке договора о гарантиях безопасности. Польша присоединилась к декларации Группы семи, которая была принята в прошлом году во время Вильнюсского саммита НАТО. Одним из положений этой декларации является собственно заключение двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. Мы с Польшей работаем над таким договором, который четко очертит задачи и действия Польши и Украины по укреплению безопасности. Мы надеемся, что работа над этим документом будет завершена максимально быстро, потому что это документ о том, что беспокоит нас всех уже сегодня и сейчас - рассказал Зварич.

Дополнение

11 апреля Президент Польши Анджей Дуда заверил в поддержке Украины Польшей, а также анонсировал подписание соглашения по безопасности между странами, когда завершатся переговоры.