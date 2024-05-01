Україна та Польща працюють над договором про гарантії безпеки - посол Зварич

Україна працює з Польщею над договором про гарантії безпеки, який чітко окреслить завдання і дії Польщі та України зі зміцнення безпеки. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю виданню Sestry, передає УНН.

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"У нас всі угоди між Україною і Польщею великі. У нас немає маленьких договорів, тому що всі вони дуже важливі. І якщо ви (журналіст – ред.) говорите про цей основоположний договір від 1992 року, який ми хочемо видозмінити трішки до існуючих реалій, то робота над цим документом дуже копітка і вона триває", - сказав Зварич.

Польща розглядає новий договір з Україною на заміну угоди 1992 року

За його словами, станом на зараз вона опрацьовується з польського боку.

Але ми також багато уваги приділяємо підготовці договору про безпекові гарантії. Польща приєдналася до декларації Групи семи, яка була ухвалена торік під час Вільнюського саміту НАТО. Одним з положень цієї декларації є власне укладення двосторонніх угод про гарантії безпеки. Ми з Польщею працюємо над таким договором, який чітко окреслить завдання і дії Польщі та України із зміцнення безпеки. Ми сподіваємось, що робота над цим документом буде завершена максимально швидко, тому що це документ про те, що турбує нас всіх уже сьогодні і зараз