Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

Польша рассматривает подписание нового договора с Украиной вместо действующего от 1992 года. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

Детали

Польша рассматривает возможность заключения нового польско-украинского договора, который заменит действующий договор от 1992 года.

Новый договор, безусловно, возможен, и это то, о чем мы думаем в Министерстве иностранных дел и в других местах - заявил польский специалист по международным вопросам, профессор Роман Кузьняр.

По словам профессора, отсутствие такого договора может быть одной из причин отсутствия соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Польшей и Украиной.

Относительно отношений между Польшей и Украиной, Кузьняр подчеркнул важность военного сотрудничества, особенно в условиях геополитических турбулентностей.

Он также отметил, что польская помощь украинской армии имеет значительный объем.

В случае с Польшей, действие предшествовало написанному слову. Никто в Европе и Польше не может иметь ни малейшего сомнения, что Польша очень много дала Украине в чисто военной области - отметил Роман Кузьняр.

Однако, профессор отметил, что новый договор не должен идти на столько далеко, как некоторые предложения, возникавшие в прошлом году относительно идей федерации с Украиной.

Хотя дата вступления в силу нового договора не определена, Кузьняр подчеркнул, что обе стороны уверены в необходимости такого соглашения.

Однако относительно того, что такой договор будет создан, я думаю, что с польской стороны, как и с украинской стороны, сомнений нет. Обе стороны убеждены, что такое соглашение им нужно - подчеркнул Роман Кузьняр.

Напомним

Подписание подобных соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности уже имели место между Украиной и другими странами, в частности, Финляндией, что произошло недавно.

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности