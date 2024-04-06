Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  108374 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  123544 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  123476 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  120792 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  105312 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125175 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117566 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119182 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111464 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101090 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  317282 просмотра

Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

Польша рассматривает возможность подписания нового соглашения с Украиной на замену действующему договору от 1992 года, с возможностью усиления военного сотрудничества и связей в сфере безопасности между двумя странами.

Война •   •  15121 просмотра
Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе

В российском городе белгород и его окрестностях сообщалось о взрывах и ракетных угрозах, жители видели видимые следы в небе и слышали сирены и взрывы.

Война •   •  17596 просмотра
В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе

6 апреля: Всемирный день настольного тенниса, Международный день хождения по огню

Большинство специалистов считает, что настольный теннис появился в Англии, как разновидность большого тенниса. Вскоре игра с открытого воздуха перешла в помещение - играли на полу. Позже появилась игра на столах. Простой инвентарь, а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно.

УНН Lite •   •  15064 просмотра
6 апреля: Всемирный день настольного тенниса, Международный день хождения по огню

В Запорожье прогремел взрыв

О взрыве в Запорожье сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Война •   •  21909 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф

Главный омбудсмен Турции планирует посетить украинских пленных в рф, чтобы понять условия их содержания, что является чрезвычайно важной инициативой для Украины.

Война •   •  20904 просмотра
Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф

Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польские военно-воздушные силы подняли в воздух боевые самолеты в ответ на российские ракетные удары по Украине.

Война •   •  20751 просмотра
Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

Женская сборная Украины обыграла Косово со счетом 2:0 в отборе к Евро-2025

Женская сборная Украины по футболу победила Косово со счетом 2:0 в первом туре отбора на чемпионат Европы 2025 года, голы забили Анна Петрик и Тамила Химич.

спорт •   •  18476 просмотра
Женская сборная Украины обыграла Косово со счетом 2:0 в отборе к Евро-2025

Tesla отказывается от планов по созданию доступного электромобиля, переключившись на роботакси

Tesla отменяет планы по созданию доступного электромобиля из-за конкуренции с китайскими электромобилями, вместо этого сосредоточившись на разработке самоуправляемых роботакси.

Новости Мира •   •  19175 просмотра
Tesla отказывается от планов по созданию доступного электромобиля, переключившись на роботакси

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Война •   •  19599 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль

Америка находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" иранской атаке на израильские или американские объекты в регионе после израильского удара по Дамаску, в результате которого погибло высокопоставленное иранское командование.

Новости Мира •   •  18584 просмотра
США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль