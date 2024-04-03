Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, передает Зеленский, сообщает УНН.

Сегодня мы с Президентом Финляндии Александром Стуббом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии - написал Зеленский.

По его словам, Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.

Будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных - сообщил Зеленский.

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Украина перед этим подписала соглашения по безопасности с семью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.