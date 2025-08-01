Украина и Польша обсудили создание совместных оборонных заводов - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 1 августа совершил официальный визит в Польшу по приглашению главы польской дипломатии Радослава Сикорского. Основная задача — создание совместных оборонных предприятий. Об этом пишет УНН, ссылаясь на МИД.

Украинцы и поляки – это народы-союзники, которые неоднократно доказывали это историческими совместными победами. От Орши и Гадяча до "Чуда на Висле" и нынешней войны. Мы знаем, как побеждать Москву, и мы способны на это, когда мы вместе - подчеркнул Сибига.

Переговоры министров состоялись в резиденции Сикорских Двор-Хобелин. Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие межправительственного взаимодействия, в частности в оборонной сфере. Среди приоритетов - создание совместных оборонных предприятий, производство вооружения и усиление военно-технического сотрудничества.

Отдельное внимание уделили вопросам санкционной политики, координации действий по усилению давления на Россию и использованию замороженных российских активов в поддержку Украины.

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