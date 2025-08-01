Україна та Польща обговорили створення спільних оборонних заводів - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 1 серпня здійснив офіційний візит до Польщі на запрошення очільника польської дипломатії Радослава Сікорського. Основна задача — створення спільних оборонних підприємств. Про це пише УНН, посилаючись на МЗС.

Українці та поляки – це народи-союзники, які неодноразово доводили це історичними спільними перемогами. Від Орші та Гадяча до "Дива на Віслі" та нинішньої війни. Ми знаємо, як перемагати москву, і ми здатні на це, коли ми разом - підкреслив Сибіга.

Переговори міністрів відбулися в резиденції Сікорських Двір-Хобєлін. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили розвиток міжурядової взаємодії, зокрема в оборонній сфері. Серед пріоритетів - створення спільних оборонних підприємств, виробництво озброєння та посилення військово-технічної співпраці.

Окрему увагу приділили питанням санкційної політики, координації дій щодо посилення тиску на Росію та використання заморожених російських активів на підтримку України.

Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким: домовилися про обмін візитами