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Україна та Польща обговорили створення спільних оборонних заводів - МЗС

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Польщу для переговорів щодо створення спільних оборонних підприємств. Сторони обговорили посилення військово-технічної співпраці та санкційний тиск на Росію.

Україна та Польща обговорили створення спільних оборонних заводів - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 1 серпня здійснив офіційний візит до Польщі на запрошення очільника польської дипломатії Радослава Сікорського. Основна задача — створення спільних оборонних підприємств. Про це пише УНН, посилаючись на МЗС.

Українці та поляки – це народи-союзники, які неодноразово доводили це історичними спільними перемогами. Від Орші та Гадяча до "Дива на Віслі" та нинішньої війни. Ми знаємо, як перемагати москву, і ми здатні на це, коли ми разом

- підкреслив Сибіга.

Переговори міністрів відбулися в резиденції Сікорських Двір-Хобєлін. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили розвиток міжурядової взаємодії, зокрема в оборонній сфері. Серед пріоритетів - створення спільних оборонних підприємств, виробництво озброєння та посилення військово-технічної співпраці.

Окрему увагу приділили питанням санкційної політики, координації дій щодо посилення тиску на Росію та використання заморожених російських активів на підтримку України.

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Вероніка Марченко

Політика
Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
Польща