Украина и Молдова могут уже в июне начать переговоры о вступлении в ЕС — Politico
Киев • УНН
Украина и Молдова могут начать переговоры о вступлении в ЕС 15 июня. Венгрия готова снять вето после договоренностей относительно прав венгерского меньшинства.
Украина и Молдова могут уже в ближайшие дни официально начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Венгрия сигнализирует о готовности снять свою длительную блокировку украинской заявки на членство в ЕС. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
По информации издания, открытие первого переговорного "кластера" может состояться во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.
Как отмечают дипломаты, ранее Будапешт жестко выступал против вступления Украины в ЕС при правительстве Виктора Орбана. Однако новое руководство Венгрии якобы демонстрирует готовность пересмотреть свою позицию после переговоров между украинскими и венгерскими экспертами по правам венгерского меньшинства в Украине.
По словам одного из дипломатов, в ходе встречи украинская сторона предоставила гарантии по урегулированию большинства вопросов, которые Будапешт ранее выдвигал в рамках своего плана из 11 пунктов.
В то же время венгерский чиновник заявил Politico, что окончательного решения по открытию переговорных кластеров для Украины пока нет.
Переговоры продолжаются. Никакого соглашения еще не достигнуто
В материале отмечается, что переговоры по вступлению Украины активизировались после визита премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Брюссель. Там он обсуждал с руководством ЕС вопрос разблокирования 16,4 миллиарда евро замороженных для Венгрии европейских средств.
Ожидается, что послы стран ЕС могут согласовать окончательную позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы уже до конца этой недели.
Открытие кластеров требует единогласного одобрения всех 27 государств-членов Евросоюза. Каждая страна имеет право блокировать процесс на любом этапе переговоров о вступлении.
