Украина и Латвия согласовали планы развития Коалиции дронов

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом. Они согласовали планы развития Коалиции дронов.

Также определяют шаги для направления средств коалиции на закупку дальнобойных дронов, передает УНН.

Провел переговоры со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом. Поблагодарил Латвию за военную и финансовую поддержку. Получил заверения от господина Спрудса о продолжении помощи как на поле боя, так и на нашем пути в НАТО - написал Умеров в Facebook.

Он отметил, что партнеры планируют сдержать обещание и направить 0.25% своего ВВП (120 млн евро) на помощь Украине.

«Согласовали планы развития Коалиции дронов. Отдельно поблагодарил Латвию за ее лидерскую роль в этой инициативе. Договорились совместно работать над решением вопросов для повышения эффективности применения БПЛА. Также определяем шаги для направления средств коалиции на закупку дальнобойных дронов», - сообщил Умеров.

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Дополнение

В начале следующего года в Латвии состоится международный саммит, призванный популяризировать деятельность коалиции дронов, созданной в поддержку Украины.