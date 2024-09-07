Латвія проведе саміт коаліції дронів на підтримку України

На початку наступного року в Латвії відбудеться міжнародний саміт, покликаний популяризувати діяльність коаліції дронів, яку створено на підтримку України. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає УНН.

Деталі

Проведення міжнародного саміту коаліції дронів в Латвії стане платформою, де зустрінеться керівництво коаліції, експерти з безпілотної авіації з різних країн та виробники.

Там зокрема відбудеться обговорення поставок компонентів для безпілотників і розвитку виробництва систем безпілотників у країнах-членах НАТО.

Таким чином, ми створимо можливість для співпраці та організації спільних проєктів у майбутньому саме у сфері безпілотної авіації, щоб здійснювати цільові поставки дронів в Україну, відповідно до її поточних потреб – наголосив міністр оборони Латвії

Також міністр оборони повідомив, що у 2025 році Латвія виділить 20 млн євро міжнародній коаліції безпілотників. За його словами, Латвія та Україна також уклали угоду про навчання українських солдатів за програмою пілотування безпілотників.

Доповнення

У Міноборони Латвії відзвітували, що з моменту заснування коаліції в лютому цього року Латвія забезпечила поставку в Україну 3 тисяч бойових безпілотників різних типів.

Також о кінця року Міноборони продовжить закуповувати для потреб України безпілотники латвійського виробництва. Обсяги закупівель розбиті на кілька етапів, щоб дати компаніям можливість не тільки поступово нарощувати обсяги виробництва, а й адаптуватися до потреб України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні бракує коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів. Він закликав партнерів інвестувати у виробництво, щоб випереджати рф.