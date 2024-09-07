Латвия проведет саммит коалиции дронов в поддержку Украины

В начале следующего года в Латвии состоится международный саммит, призванный популяризировать деятельность коалиции дронов, которая создана в поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает УНН.

Детали

Проведение международного саммита коалиции дронов в Латвии станет платформой, где встретится руководство коалиции, эксперты по беспилотной авиации из разных стран и производители.

Там в частности состоится обсуждение поставок компонентов для беспилотников и развития производства систем беспилотников в странах-членах НАТО.

Таким образом, мы создадим возможность для сотрудничества и организации совместных проектов в будущем именно в сфере беспилотной авиации, чтобы осуществлять целевые поставки дронов в Украину, в соответствии с ее текущими потребностями - подчеркнул министр обороны Латвии

Также министр обороны сообщил, что в 2025 году Латвия выделит 20 млн евро международной коалиции беспилотников. По его словам, Латвия и Украина также заключили соглашение об обучении украинских солдат по программе пилотирования беспилотников.

Дополнение

В Минобороны Латвии отчитались, что с момента основания коалиции в феврале этого года Латвия обеспечила поставку в Украину 3 тысяч боевых беспилотников различных типов.

Также до конца года Минобороны продолжит закупать для нужд Украины беспилотники латвийского производства. Объемы закупок разбиты на несколько этапов, чтобы дать компаниям возможность не только постепенно наращивать объемы производства, но и адаптироваться к потребностям Украины.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает средств для массового производства дальнобойных ракет и дронов. Он призвал партнеров инвестировать в производство, чтобы опережать рф.