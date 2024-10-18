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Україна та Латвія узгодили плани розвитку Коаліції дронів

Київ • УНН

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Міністри оборони України та Латвії обговорили розвиток Коаліції дронів і закупівлю далекобійних БПЛА. Латвія планує виділити 0,25% ВВП (120 млн євро) на допомогу Україні та проведе саміт коаліції на початку наступного року.

Україна та Латвія узгодили плани розвитку Коаліції дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони Узгодили плани розвитку Коаліції дронів.

Також визначають кроки для спрямування коштів коаліції на закупівлю далекобійних дронів, передає УНН.

Провів переговори зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Подякував Латвії за військову та фінансову підтримку. Отримав запевнення від пана Спрудса щодо продовження допомоги як на полі бою, так і на нашому шляху до НАТО

 - написав Умєров у Facebook.

Він зазначив, що партнери планують дотриматися обіцянки та спрямувати 0.25% свого ВВП (120 млн євро) на допомогу Україні.

"Узгодили плани розвитку Коаліції дронів. Окремо подякував Латвії за її лідерську роль у цій ініціативі. Домовилися спільно працювати над розв’язанням питань для підвищення ефективності застосування БПЛА. Також визначаємо кроки для спрямування коштів коаліції на закупівлю далекобійних дронів", - повідомив Умєров.

Зробити 1,5-2 млн дронів для ЗСУ цілком реально, але дуже мало грошей – Зеленський 27.08.24, 16:27 • 21597 переглядiв

Доповнення

На початку наступного року в Латвії відбудеться міжнародний саміт, покликаний популяризувати діяльність коаліції дронів, яку створено на підтримку України. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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