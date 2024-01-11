Украина и Эстония будут работать над увеличением производства дронов и артснарядов - Кулеба

Украина и Эстония договорились о совместных шагах для увеличения производства беспилотников и артиллерийских снарядов, а также использования замороженных российских активов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Украина увеличила производство беспилотников, включая FPV-дроны, и работает со всеми сторонами над скорейшим расширением совместного производства написал Кулеба в соцсети X.

Он сообщил, что во время визита в Таллинн Украина и Эстония договорились о совместных шагах для продвижения усилий по увеличению производства беспилотников, артиллерийских снарядов, использования замороженных российских активов и вступления Украины в ЕС и НАТО.

Такого Кулеба высоко оценил инициативу Эстонии по поставке ЕС миллиона артиллерийских снарядов в 2023 году.

Мы договорились неустанно работать над тем, чтобы ЕС ускорил выполнение этого обязательства - указал он.

Глава украинского МИД также поблагодарил Эстонию за поддержку использования замороженных российских активов. И призвал эстонский парламент принять его и показать пример другим.

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