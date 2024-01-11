Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству
Киев • УНН
Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.
Президент Владимир Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместным оборонным производствам с Украиной. Об этом он сказал во время специального пленарного заседания Рийгикогу (парламента) Эстонии, передает корреспондент УНН.
Каждое оборонное производство, которое сейчас есть или может быть создано в Европе и может помочь Европе защищать свободу, должно заработать на 100%. Это наш общий жизненно важный интерес каждой европейской нации
Он отметил, что Европе нужен свой собственный оборонный потенциал, который ее защитит.
Защитит гарантированно. Украина уже достигла десятков договоренностей с различными государствами и компаниями по совместным оборонным производствам. Я приглашаю вас к такому сотрудничеству. Эстония уже имеет значительный прогресс в развитии цифровых технологий...
Дополнение
Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве, в частности, по средствам борьбы с дронами.
Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству
Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.
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