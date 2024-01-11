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Зеленський закликав Естонію долучитися до спільного оборонного виробництва

Зеленський закликав Естонію долучитися до спільного оборонного виробництва

Київ • УНН

 • 25443 перегляди

Зеленський запрошує Естонію до співпраці у спільному оборонному виробництві, наголошуючи на потребі Європи у власних оборонних можливостях.

Президент Володимир Зеленський закликав Естонію долучитися до спільних оборонних виробництв з Україною. Про це він сказав під час спеціального пленарного засідання Рійгікогу (парламенту) Естонії, передає кореспондент УНН.

Кожне оборонне виробництво, яке зараз є, або може бути створене у Європі та може допомогти Європі захищати свободу, має запрацювати на 100%. Це наш спільний життєво важливий інтерес кожної європейської нації

- заявив Зеленський.

Він зазначив, що Європі потрібен свій власний оборонний потенціал, який її захистить.

Захистить гарантовано. Україна вже досягла десятків домовленостей з різними державами та компаніями щодо спільних оборонних виробництв. Я запрошую вас до такої співпраці. Естонія вже має значний прогрес у розвитку цифрових технологій…

- сказав Зеленський.

 Доповнення

Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво, зокрема, щодо засобів боротьби з дронами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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