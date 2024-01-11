Зеленський закликав Естонію долучитися до спільного оборонного виробництва

Президент Володимир Зеленський закликав Естонію долучитися до спільних оборонних виробництв з Україною. Про це він сказав під час спеціального пленарного засідання Рійгікогу (парламенту) Естонії, передає кореспондент УНН.

Кожне оборонне виробництво, яке зараз є, або може бути створене у Європі та може допомогти Європі захищати свободу, має запрацювати на 100%. Це наш спільний життєво важливий інтерес кожної європейської нації