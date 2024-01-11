Україна та Єстонія працюватимуть над збільшенням виробництва дронів та артснарядів - Кулеба
Київ • УНН
Україна та Естонія посилять виробництво безпілотників та артилерії, а також домовилися про спільні кроки для використання заморожених російських активів.
Україна та Єстонія домовилися про спільні кроки для збільшення виробництва безпілотників та артилерійських снарядів, а також використання заморожених російських активів. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.
Україна збільшила виробництво безпілотників, включно з FPV-дронами, і працює з усіма сторонами над якнайшвидшим розширенням спільного виробництва
Він повідомив, що під час візити до Таллінна Україна та Єстонія домовилися про спільні кроки для просування зусиль зі збільшення виробництва безпілотників, артилерійських снарядів, використання заморожених російських активів та вступу України до ЄС і НАТО.
Такого Кулеба високо оцінив ініціативу Естонії з постачання ЄС мільйона артилерійських снарядів у 2023 році.
Ми домовилися невпинно працювати над тим, щоб ЄС прискорив виконання цього зобов'язання
Голова українського МЗС також подякував Естонії за підтримку використання заморожених російських активів. І закликав естонський парламент ухвалити його і показати приклад іншим.
Зеленський закликав Естонію долучитися до спільного оборонного виробництва11.01.24, 15:34 • 25443 перегляди