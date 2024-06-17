Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги ради мира, а именно - присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита, передает УНН.

Зеленский сообщил, что провел совещание по итогам Саммита мира и подготовки наших следующих шагов.

"Сейчас - никаких пауз. Мы сделали первый ощутимый шаг к миру - в беспрецедентном единстве стран мира. Это успех Украины, что впервые в нашей истории столько лидеров, государств собрались ради Украины и ради мира. Спасибо каждому, кто был представлен на Саммите. Но мир - это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим. Спасибо нашей команде. Готовим присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита. Готовим работу групп по пунктам Формулы мира, чтобы государства могли объединиться ради четкой конкретики, тех решений и планов, тех действий, которые реально будут возвращать безопасность", - сообщил Президент Украины.

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Напомним

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. Его поддержали 80 стран и 4 организации.