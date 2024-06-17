Україна готує приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту: Зеленський анонсував нові кроки заради миру
Київ • УНН
Президент Зеленський оголосив про нові кроки заради миру, включаючи приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту миру та підготовку робочих груп за пунктами Формули миру для конкретних дій з відновлення безпеки.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки заради миру, а саме - приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту, передає УНН.
Зеленський повідомив, що провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовки наших наступних кроків.
"Зараз – жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру – у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, держав зібралися заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на Саміті. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякуємо нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку", - повідомив Президент України.
Ситуація на всіх напрямках, надходження допомоги та звіт щодо дронів: Зеленський повернувся в Україну і зібрав Ставку17.06.24, 18:44 • 32012 переглядiв
Нагадаємо
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. Його підтримали 80 країн та 4 організації.