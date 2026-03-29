Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Украина готова к диалогу в нейтральных странах, таких как Турция или Швейцария. россия отказалась от трехсторонней встречи в США, несмотря на визит дмитриева.

Украина не будет той стороной, которая будет блокировать дальнейшие мирные переговоры, и готова их проводить где угодно, кроме России и Беларуси. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News  заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Мы никогда не будем той стороной, которая будет блокировать (мирные переговоры - ред.), задерживать или откладывать и т.д. И поэтому мы готовы встречаться где угодно, кроме россии и беларуси - они являются союзниками (между собой - ред.), и они являются (нашими - ред.) врагами

- сказал он.

По словам Зеленского, новый конфликт на Ближнем Востоке еще больше замедлил дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны.

Президент также рассказал: ему сообщили, что посредническая команда США, которую возглавляет специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, не смогут провести переговоры в нейтральном месте за пределами Соединенных Штатов во время войны против Ирана.

По его словам, американская сторона предлагала провести трехсторонние переговоры в США, но российская сторона не захотела этого, хотя посланник Кремля Кирилл Дмитриев ездил во Флориду для предварительных переговоров со своими американскими коллегами.

Зеленский также предложил места для возможных переговоров - Турцию или Швейцарию как возможные варианты.

