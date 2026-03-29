Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский
Киев • УНН
Украина готова к диалогу в нейтральных странах, таких как Турция или Швейцария. россия отказалась от трехсторонней встречи в США, несмотря на визит дмитриева.
Украина не будет той стороной, которая будет блокировать дальнейшие мирные переговоры, и готова их проводить где угодно, кроме России и Беларуси. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Мы никогда не будем той стороной, которая будет блокировать (мирные переговоры - ред.), задерживать или откладывать и т.д. И поэтому мы готовы встречаться где угодно, кроме россии и беларуси - они являются союзниками (между собой - ред.), и они являются (нашими - ред.) врагами
По словам Зеленского, новый конфликт на Ближнем Востоке еще больше замедлил дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны.
Президент также рассказал: ему сообщили, что посредническая команда США, которую возглавляет специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, не смогут провести переговоры в нейтральном месте за пределами Соединенных Штатов во время войны против Ирана.
По его словам, американская сторона предлагала провести трехсторонние переговоры в США, но российская сторона не захотела этого, хотя посланник Кремля Кирилл Дмитриев ездил во Флориду для предварительных переговоров со своими американскими коллегами.
Зеленский также предложил места для возможных переговоров - Турцию или Швейцарию как возможные варианты.
