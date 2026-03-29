Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський

13:23 • 7468 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
12:02 • 13035 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 15989 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 25972 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 27569 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 45154 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 39839 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34689 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 33009 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28878 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Окупанти різко змінили напрямок руху техніки та БК через Маріуполь - АндрющенкоPhotoVideo29 березня, 07:09 • 9882 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 20539 перегляди
Індонезія обмежила доступ до соцмереж дітям до 16 років - Bloomberg29 березня, 08:17 • 7484 перегляди
В Україні через масову атаку дронів рф зупинилися потяги з пасажирамиPhotoVideo29 березня, 08:55 • 10599 перегляди
Іран знищив американський літак E-3 Sentry AWACS на базі в Саудівській АравіїPhoto10:35 • 9530 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 20553 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 25982 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 35542 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 49495 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 43899 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 18200 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 18532 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 19565 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 24575 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 28212 перегляди
Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський

Київ • УНН

 • 2628 перегляди

Україна готова до діалогу в нейтральних країнах, як-от Туреччина чи Швейцарія. росія відмовилася від тристоронньої зустрічі у США попри візит Дмитрієва.

Україна не буде тією стороною, яка блокуватиме подальші мирні перемовини, і готова їх проводити будь-де, крім Росії та Білорусі. Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC News  заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Ми ніколи не будемо тією стороною, яка блокуватиме (мирні перемовини - ред.), затримуватиме чи відкладатиме тощо. І тому ми готові зустрічатися будь-де, крім росії та білорусі - вони є союзниками (між собою - ред.), і вони є (нашими - ред.) ворогами

- сказав він.

За словами Зеленського, новий конфлікт на Близькому Сході ще більше уповільнив дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни.

Президент також розповів: йому повідомили, що посередницька команда США, яку очолює спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та зять глави Білого дому Джаред Кушнер, не зможуть провести переговори в нейтральному місці за межами Сполучених Штатів під час війни проти Ірану.

За його словами, американська сторона пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не забажала цього, хоча посланець Кремля Кирило Дмитрієв їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими колегами.

Зеленський також запропонував місця для можливих перемовин - Туреччину або Швейцарію як можливі варіанти.

рф стежить з супутників за базами США в інтересах Ірану, знімати санкції не можна - Зеленський28.03.26, 21:48 • 8232 перегляди

Ольга Розгон

