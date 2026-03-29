Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський

Україна не буде тією стороною, яка блокуватиме подальші мирні перемовини, і готова їх проводити будь-де, крім Росії та Білорусі. Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Ми ніколи не будемо тією стороною, яка блокуватиме (мирні перемовини - ред.), затримуватиме чи відкладатиме тощо. І тому ми готові зустрічатися будь-де, крім росії та білорусі - вони є союзниками (між собою - ред.), і вони є (нашими - ред.) ворогами - сказав він.

За словами Зеленського, новий конфлікт на Близькому Сході ще більше уповільнив дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни.

Президент також розповів: йому повідомили, що посередницька команда США, яку очолює спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та зять глави Білого дому Джаред Кушнер, не зможуть провести переговори в нейтральному місці за межами Сполучених Штатів під час війни проти Ірану.

За його словами, американська сторона пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не забажала цього, хоча посланець Кремля Кирило Дмитрієв їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими колегами.

Зеленський також запропонував місця для можливих перемовин - Туреччину або Швейцарію як можливі варіанти.

