Украина фактически вышла на довоенные показатели торговли - Шмыгаль

Украина вышла на довоенные показатели торговли, экспортировав почти 130 миллионов тонн товаров на сумму более 41 миллиарда долларов в 2024 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

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«В этом году одной из главных задач для правительства остается поддержка и развитие экономики. Благодаря работающей экономике мы можем финансировать нашу армию, увеличивать производство оружия, помогать тем, кто в этом больше всего нуждается, и восстанавливать нашу страну», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в 2024 году в общий фонд государственного бюджета поступило 2 триллиона 177 миллиардов гривен. Только налога на прибыль предприятий было уплачено 271 миллиард гривен. Все это стало возможным благодаря работе украинского бизнеса, предприниматели которого не только сохраняют рабочие места, но и платят налоги, поддерживают армию и инвестируют в Украину.

По словам премьер-министра, важным достижением стало восстановление торговых показателей. Украина фактически вышла на довоенные уровни экспорта, которые составляют почти 130 миллионов тонн товаров на сумму более 41 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря украинскому морскому коридору и деятельности портов, которые перевалили более 97 миллионов тонн грузов в 2024 году.

Шмыгаль добавил, что ключевая задача сейчас - уменьшить экспорт сырья и увеличить экспорт переработанной продукции.

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УНН писал, что в 2024 году в общий фонд госбюджета поступило почти 2,2 трлн грн, из которых каждая девятая гривна от НДФЛ и военного сбора.