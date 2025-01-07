Україна фактично вийшла на довоєнні показники торгівлі - Шмигаль

Україна вийшла на довоєнні показники торгівлі, експортувавши майже 130 мільйонів тонн товарів на суму понад 41 мільярд доларів у 2024 році. Про це сказав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

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"Цього року одним із головних завдань для уряду залишається підтримка і розвиток економіки. Завдяки працюючій економіці ми можемо фінансувати нашу армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує, та відновлювати нашу країну", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трильйони 177 мільярдів гривень. Тільки податку на прибуток підприємств було сплачено 271 мільярд гривень. Все це стало можливим завдяки роботі українського бізнесу, підприємці якого не лише зберігають робочі місця, але й платять податки, підтримують армію та інвестують в Україну.

За словами прем’єр-міністра, важливим досягненням стало відновлення торговельних показників. Україна фактично вийшла на довоєнні рівні експорту, які становлять майже 130 мільйонів тонн товарів на суму понад 41 мільярд доларів. Це стало можливим завдяки українському морському коридору та діяльності портів, які перевалили понад 97 мільйонів тонн вантажів у 2024 році.

Шмигаль додав, що ключове завдання наразі — зменшити експорт сировини та збільшити експорт переробленої продукції.

Раніше

УНН писав, що у 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн, з яких кожна дев’ята гривня від ПДФО та військового збору.