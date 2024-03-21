Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление

По итогам встречи министров иностранных дел Вышеградской группы ее участники согласились, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность. Об этом на итоговом брифинге в Праге заявил глава чешского МИД Ян Липавский, а также подтвердил его польский коллега Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Прежде всего, мы пришли к согласию в том, что российская агрессия против Украины - это нарушение международного права, и мы также пришли к согласию относительно того, что Украина должна полностью восстановить свою территориальную целостность", - заявил Липавский.

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и его словацкий коллега Юрай Бланар на брифинге прямо не подтвердили поддержку своими странами этого заявления, но и не отрицали.

В то же время словацкий министр в очередной раз повторил позицию Братиславы: "Этот конфликт не имеет военного решения. Поэтому мы не собираемся предоставлять какое-либо оружие Украине".

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Ранее лидеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо призвали к прекращению огня и началу мирных переговоров между Украиной и россией. Они не упоминали о возвращении оккупированных территорий под контроль Киева как обязательное условие начала таких переговоров.