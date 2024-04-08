Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

На фоне постоянных российских атак по Харькову президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы усилить защиту города. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в соцсети X.

Детали

Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты. Партнеры могут помочь с ПВО, могут помочь с давлением на Россию. И я благодарю всех, кто уже помогает - подчеркнул Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависящее, чтобы город пережил это сложное время.

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И каждая украинская община, которая сейчас помогает Харькову, все города, которые бок о бок с Харьковом, каждый наш воин, который защищает Харьковщину, - все берегут Украину - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский показал фото с последствиями российских атак по городу.

Напомним,

Британское издание The Economist пишет, что россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зонуц" с помощью интенсивных бомбардировок.