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Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский
Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы укрепить оборону Харькова от постоянных российских атак, и поблагодарил партнеров за помощь с противовоздушной обороной и давление на Россию.
Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам
Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам.
Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС
Вражеский обстрел вызвал пожар в гаражном кооперативе в одном из районов Херсона, но спасатели оперативно ликвидировали его, никто не пострадал.
За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области
Жителя Киевщины будут судить за торговлю табачными изделиями без марок акцизного налога на сумму почти 2 млн грн.
В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО
Министерство обороны Украины создало Аудиторский комитет, в состав которого вошли сертифицированные внутренние аудиторы из стран НАТО и Украины, с целью усиления функций внутреннего аудита, поддержания доверия общественности и внедрения высоких международных стандартов в министерстве.
Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор
В городе Сосновка Львовской области спасатели вытащили мальчика, который во время игры упал в канализационный коллектор глубиной 5 метров.
В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью
На выходных в посольство россии в Вильнюсе, столице Литвы, дважды бросили бутылки с зажигательной смесью, повредив стену здания, подозреваемых пока не установили.
На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший
63-летний местный житель получил ранения после того, как российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника в Бериславе Херсонской области.
Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области
Российская ракетная атака вызвала воздушную тревогу в Харьковской области Украины.
На станции фуникулера в Киеве произошел конфликт с участием правоохранителя, погиб подросток - ГБР
На станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт с участием правоохранителя и несовершеннолетнего, подросток погиб, открыто производство, сообщили в ГБР.