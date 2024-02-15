Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич

Украина будет на этапе рассмотрения по существу дела в Международном суде ООН доказывать нарушение россией приказа суда ООН о введении временных мер по делу "Украина против россии" об "искажении понятия геноцида" от 16 марта 2022 года. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД Украины, агент Украины по делам "Украина против рф" в Международном суде ООН Антон Кориневич во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"Когда мы смотрим на два дела, в частности на более старое дело Международного суда ООН, то мы там видим, что приказы о временных мерах являются обязательными к исполнению, и их невыполнение может повлечь и влечет за собой международно-правовую ответственность", - сказал Кориневич.

Кориневич отметил, что в деле о нарушении россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации - есть нарушение рф приказа о временных мерах по неотмене запрета Меджлиса, и это нарушение рф, это четко установил суд в своем решении.

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Вместе с этим суд решил, что все ограничения, все нарушения, вся дискриминация российской федерации против Меджлиса крымскотатарского народа является не этнической дискриминацией, а вопросом политической позиции организации и ее членов. Поэтому мы видим четко, что даже если вопрос не является таким, что по мнению суда нарушает Конвенцию, он может быть нарушением приказа о временных мерах, и поэтому мы будем на этапе рассмотрения по существу доказывать нарушение рф приказа о временных мерах от 16 марта 2022 года, показывать, к чему эти нарушения привели, и эти нарушения продолжаются ежедневно с 16 марта 2022 года, со дня выдачи этого приказа - отметил Кориневич.

Он отметил, что это будет не простая борьба, но Украина будет это делать.

"Соответственно, в решении по делу (Украины против россии об "искажении понятия геноцида" - ред.) по сути мы надеемся, что, так же, как в первом деле, Международный суд ООН будет иметь достаточно аргументов указать на то, что этот приказ российская федерация нарушает, поэтому, безусловно, этому всему будет уделяться значительное внимание", - добавил Кориневич.

Дополнение

Международный суд ООН 16 марта 2022 года вынес предварительное решение по делу "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Согласно предыдущему решению суда, рф также должна обеспечить, чтобы никакие военные формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продолжение указанных военных операций.