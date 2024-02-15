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Україна буде в суді ООН доводити порушення рф наказу про припинення військових дій - Кориневич

Україна буде в суді ООН доводити порушення рф наказу про припинення військових дій - Кориневич

Київ • УНН

 • 25584 перегляди

На стадії розгляду справи по суті Україна доводитиме, що росія порушила наказ Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи у справі "Україна проти росії", продовжуючи військові дії в Україні після винесення цього наказу.

Україна буде на етапі розгляду по суті справи в Міжнародному суді ООН доводити порушення росією наказу суду ООН про запровадження тимчасових заходів у справі "Україна проти росії" про "спотворення поняття геноциду" від 16 березня 2022 року. Про це сказав посол з особливих доручень МЗС України, агент України у справах "Україна проти рф" в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Коли ми дивимося на дві справи, зокрема на більш стару справу Міжнародного суду ООН, то ми там бачимо, що накази про тимчасові заходи є обов'язковими до виконання, і їх невиконання може тягнути й тягне за собою міжнародно-правову відповідальність", - сказав Кориневич.

Кориневич зазначив, що у справі щодо порушення росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації - є порушення рф наказу про тимчасові заходи щодо нескасування заборони Меджлісу, і це порушення рф, це чітко встановив суд у своєму рішенні.

Міжнародний суд ООН оголосив рішення за позовом України проти рф: деталі31.01.24, 18:01 • 31938 переглядiв

Разом з цим суд вирішив, що всі обмеження, усі порушення, уся дискримінація російської федерації проти Меджлісу кримськотатарського народу є не етнічною дискримінацією, а питанням політичної позиції організації та її членів. Тож ми бачимо чітко, що навіть коли питання не є таким, що на думку суду порушує Конвенцію, воно може бути порушенням наказу про тимчасові заходи, й тому ми будемо на етапі розгляду по суті доводити порушення рф наказу про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року, показувати, до чого ці порушення призвели, й ці порушення тривають щодня з 16 березня 2022 року, з дня видачі цього наказу

- зазначив Кориневич.

Він зауважив, що це буде не проста боротьба, але Україна буде це робити.

"Відповідно у рішенні в справі (України проти росії про "спотворення поняття геноциду" – ред.) по суті ми сподіваємося, що, так само, як у першій справі, Міжнародний суд ООН матиме достатньо аргументів вказати на те, що цей наказ російська федерація порушує, тож, безумовно, цьому всьому буде надаватися значна увага", - додав Кориневич.

Доповнення

Міжнародний суд ООН 16 березня 2022 року виніс попереднє рішення у справі "Україна проти росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.

Згідно з попереднім рішенням суду, рф також повинна забезпечити, щоб ніякі військові формування або нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не здійснювали дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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