Україна буде в суді ООН доводити порушення рф наказу про припинення військових дій - Кориневич

Україна буде на етапі розгляду по суті справи в Міжнародному суді ООН доводити порушення росією наказу суду ООН про запровадження тимчасових заходів у справі "Україна проти росії" про "спотворення поняття геноциду" від 16 березня 2022 року. Про це сказав посол з особливих доручень МЗС України, агент України у справах "Україна проти рф" в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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"Коли ми дивимося на дві справи, зокрема на більш стару справу Міжнародного суду ООН, то ми там бачимо, що накази про тимчасові заходи є обов'язковими до виконання, і їх невиконання може тягнути й тягне за собою міжнародно-правову відповідальність", - сказав Кориневич.

Кориневич зазначив, що у справі щодо порушення росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації - є порушення рф наказу про тимчасові заходи щодо нескасування заборони Меджлісу, і це порушення рф, це чітко встановив суд у своєму рішенні.

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Разом з цим суд вирішив, що всі обмеження, усі порушення, уся дискримінація російської федерації проти Меджлісу кримськотатарського народу є не етнічною дискримінацією, а питанням політичної позиції організації та її членів. Тож ми бачимо чітко, що навіть коли питання не є таким, що на думку суду порушує Конвенцію, воно може бути порушенням наказу про тимчасові заходи, й тому ми будемо на етапі розгляду по суті доводити порушення рф наказу про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року, показувати, до чого ці порушення призвели, й ці порушення тривають щодня з 16 березня 2022 року, з дня видачі цього наказу - зазначив Кориневич.

Він зауважив, що це буде не проста боротьба, але Україна буде це робити.

"Відповідно у рішенні в справі (України проти росії про "спотворення поняття геноциду" – ред.) по суті ми сподіваємося, що, так само, як у першій справі, Міжнародний суд ООН матиме достатньо аргументів вказати на те, що цей наказ російська федерація порушує, тож, безумовно, цьому всьому буде надаватися значна увага", - додав Кориневич.

Доповнення

Міжнародний суд ООН 16 березня 2022 року виніс попереднє рішення у справі "Україна проти росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.

Згідно з попереднім рішенням суду, рф також повинна забезпечити, щоб ніякі військові формування або нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не здійснювали дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.